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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

國民黨駐美總支部 力挺台灣四大公投

本報記者／舊金山報導
中國國民黨駐美國總支部，在舊金山華埠國父紀念館，就四大公投提出說明，並表達立場。（本報記者／攝影）
中國國民黨駐美國總支部，在舊金山華埠國父紀念館，就四大公投提出說明，並表達立場。（本報記者／攝影）

12月11日（星期六）下午，中國國民黨駐美國總支部在舊金山華埠國父紀念館，就四大公投提出說明並表達立場。中國國民黨中央海外部副主任鍾維君、中國國民黨駐美國總支部常委于愛珍、楊崑山、中國國民黨中央評議委員趙川三、李學英、張人睿、楊子超、徐楚南等發表講話，部分黨內先進代表出席會議。

出席會議的代表表示，雖身在海外，但心繫台灣同胞，仍然關心台灣的民生、環保與民主自由，並呼籲廣大同胞為了自己未來的生活行使公投權利，為了台灣百姓的幸福支持通過四項公投。

本次會議上討論了四項公投的內容與支持理由。四項公投包括重啟核四，反萊豬，公投綁大選，珍愛藻礁。根據台灣中央選舉委員會統計，今年擁有公民投票權的人口約有1988萬。《公民投票法》規定，若有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者即為通過。

重啟核四，核四發電廠重啟發電：核廢料有97%仍是可利用能源，僅需2至3年即可商轉。目前，火力發電超過60%，很多在台企業搬離，如只靠天然氣發電不足以供應。

同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品。委員們表示並不是針對美國進口的豬肉，並稱國民健康不能成為「特定國家」利益交易籌碼，而且台灣民眾吃豬肉數量遠高於其他肉品，萊劑雖有國際標凖，但未必適用於台灣人。

同意公民投票案公告成立後半年內，在符合法規定的情形下，公投應與選舉同日舉行。會議上委員們認為一般民意代表選舉與公投合辦可以提高投票率，減少行政成本。

同意中油公司「第三天然氣接收站」遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。桃園藻礁擁有全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，「第三天然氣接收站」將永久破壞生態。

會上委員們表示，為了台灣廣大同胞未來生活的幸福，國民黨提出的四項公投訴求，也是同胞的訴求。

公投 投票 國民黨

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