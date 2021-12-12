楊馳馬赴訪谷區 聽取華埠民意 致力改善公共安全問題

楊馳馬與訪谷區民眾。（記者李怡／攝影）

競選州議員的舊金山 市議員楊馳馬，12月11日上午在社區人士周禮樵和熱心民眾陪同下，走訪了訪谷區個體商戶，就最近華埠 面臨的公共安全問題，了解民意。上周，因楊馳馬要求市交通局重新開通8AX、8BX線兩條往返訪谷及華埠的快車服務交通線後，受到訪谷區居民的認同和支持。

訪谷區位於舊金山市的東南部，是華裔 移民的聚居地。之前往返訪谷、肖化區與華埠之間的兩條公車線8AX及8BX，自去年3月疫情開始後一直停運至今。訪谷居民不得不改乘8線途經肖化區到達華埠購物、看病就醫。市議員楊馳馬上周公開要求交通局，恢復這兩條快車線的服務，並最終決定於明年2月份開通。

楊馳馬說，為使訪谷區的亞裔居民享有更多的平等服務，他會做出更多的努力，之後會安排為訪谷區老人和兒童發放食物。他說，會繼續專注於社區的公共安全、可負擔性住房，與公共交通等問題的解決與改變。

隨行的民眾蘇先生說，訪谷區是舊金山華裔人口過半的地區之一，多數居民是老人或低收入家庭。長期以來，訪谷區都沒有獲得政府資源的均等分配。楊馳馬願意聽取我們的建議和聲音，知道我們面臨的困難，並且真正的幫助我們解決問題，所以我們支持他。交通8AX、8BX線開通之後，更是方便我們從訪谷區去華埠，不用再乘坐擁擠的8號線公交車，這對防疫來說也很安全。

楊馳馬沿訪谷區 Leland 商業街走訪個體商戶，詢問小企業主目前面臨的困難與挑戰，關心商戶們所面臨的當務之急的店鋪治安與公共安全問題。楊馳馬支持保留警局的經費及關注華裔社區的治安問題。

楊馳馬畢業於柏克萊加大，獲史丹福大學教育碩士。在2018年當選舊金山市議員前，曾任教育委員六年。楊馳馬參選的州眾議會第17區，包含舊金山市東部地區，包括舊金山華埠、訪谷區、肖化區、英格賽區等，均是華裔移民聚居地。角逐州議員的選舉在2023年2月份舉行。