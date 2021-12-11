劉百昌法官辭世 華協中心：莫大的悲痛

華協中心發表聲明悼念劉百昌法官(前排中)。（華協中心提供）

華協中心10日發表聲明，悼念劉百昌法官辭世。

聲明指出：「一直備受社區敬重的劉百昌法官辭世，華協中心上下感到莫大的悲痛。他不單是一個非常優秀的社區民權領袖，亦是出色的律政人員和公務員，為社區奉獻超過60年。劉法官是帶領華裔社區前進的先鋒，他除了是加州 首批亞裔律師之一外，亦同時創先河先後擔任加州及舊金山 市多個委員會的成員。

在他正式退休後，劉法官繼續他的服務，在多宗重要的訴訟案件中，不求回報地為華埠 社區提供法律援助，拯救了很多弱小的低收入家庭免受逼遷」。

華協中心表示，值得一提的是，劉百昌法官當年成功調解了舊金山市市立大學與Columbus街53號租客之間的訴訟。並指出，如果沒有劉法官的介入，當年很可能導致大批華裔家庭被逼遷離華埠。最終劉法官拯救了他們的家園，並創立了舊金山市首個公平房屋機會合作社、亦為亞洲法律聯會找到永久的落腳點，更解決所有爭議，讓市立大學華埠分校得以落成。

五年後，劉百昌亦調解了一宗利用「艾利斯法」逼遷位於Jasper Alley一幢有八個單位大廈的案件，讓六個家庭免受逼遷。同時亦啟發了當中一個住客：梁榮浩參入社區住客聯會，至今已經擔任社區住客聯會主席11年。

聲明表示：「我們的社區失去了一個偉人、一個英雄，劉法官一生的工作與行事作風都以社區、誠信、公正、謙遜為中心。他一直是很多年輕一輩，亞太裔社區領袖的榜樣，包括很多亞太裔的律師。華協中心向劉百昌法官的家人致以深切的慰問，並與劉百昌的家人和社區一同感到無比的悲痛。最後亦向劉法官卓越的成就與一生致敬」。