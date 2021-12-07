加入、改變聯邦保健計畫 錯過了今天 只能等明年

即使您已加入其他計畫，仍然可以將計畫改為CCHP聯邦保健計畫。(CCHP Medicare)

要想加入或更改聯邦保健計畫的人士請注意，今天是最後的機會。提供聯邦保健計畫的CCHP華人 保健計畫表示，希望每個人都知道，今天12月7日星期二，是加入或更改計畫的最後一天。如果今天之內不註冊加入或更換，將不得不等到明年10月才能註冊或改變。

即使您最近加入或更改到其他計畫，現在您仍然可以將計畫改為CCHP聯邦保健計畫(CCHP Medicare)。

在華人社區提供聯邦保健計畫的CCHP 華人保健計畫及東華醫院始創於舊金山 ，涵蓋領域包括護士、醫生、行政人員、清潔工人、工程師等。該機構歷史悠久，一直致力於支持社區，多年來和社區及商業夥伴緊密合作。CCHP華人保健計畫表示，他們為社區提供的醫療計畫，與華人建立了如同鄰居、朋友及家人般的深厚感情。現在因疫情的影響，引起一些社會的動蕩，不少亞裔企業遭受傷害，大家更應互相幚助，為華人社區的安定繁榮共同努力。

有關加入CCHP聯邦保健計畫的詳情，可打電話查詢：1-628-228-3079。

CCHP華人保健計畫成立於1986年，其宗旨是通過迎合文化及語言的服務來提供優質及可負擔的醫療保健，達到改善社區居民的健康爲目標。CCHP為個人、家庭、投保加州 (Covered California) 及大小規模的公司機構提供健康保險，並為符合資格的個人提供Medicare Advantage計畫。 服務範圍包括舊金山和聖馬刁縣居民。欲了解詳情可上網：www.CCHPHealthPlan.com