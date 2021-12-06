南灣僑領大啖腿庫飯 呼籲台灣公投「4個不同意」

鄉親呼籲，四個公投都投不同意。（記者李榮／攝影）

台灣在12月18日將舉行四項公投 案，海外鄉親也對這次的議題非常關心。南灣台灣人社團12月5日（周五）在庫比蒂諾舉行記者會，呼籲僑胞應該力挺蔡英文政府幫忙拉票，針對四項公投案都選擇「不同意」。幾位僑領還大啖豬後腿製作的「腿庫飯」，強調美國豬非常安全，「吃了30幾年都沒事！」

當天記者會由台灣論壇與小英後援會主辦，希望僑胞能幫忙拉票，對於四項公投案投下「不同意」，另外也力挺台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。台灣論壇總召李漢文指出，跨太平洋夥伴全面進步協定非常重要，能確保台灣貿易和投資的機會，並且使經貿多元化、讓台灣與國際接軌、提高經濟效率。同時還能繼續維持台灣在供應鏈的地位，對抗保護主義。

僑領大啖美國豬肉，稱美國豬肉安全好吃。（記者李榮／攝影）

「四個不同意，台灣更有力。」李漢文指出，公投案已經演變成政治惡鬥，事實上小英政府對於政策已經解釋得非常清楚，可惜在野黨還是用意識形態阻擾政府推動。對於萊豬、瘦肉精的問題，更完全變成政治口水，「美國瘦肉精含量是安全值以下，萊豬肉很安全，甚至比萊牛肉更安全。當時馬英九 都力推萊牛肉進口了。」

南灣台灣同鄉會會長周信結也說，美國豬進口問題如果不解決，恐怕會影響台美貿易與台灣參加國際組織。美國豬不但沒有食安問題，而且反而很受歡迎，「我在美國吃了30幾年豬肉，都沒有問題。」

周信結進一步補充，台灣與美國的關係是40年來最好的狀態，不應該被政治作梗，影響好不容易累積的關係。

北加州南灣台灣同鄉會總幹事李萍萍表示，台灣是海島國家，經貿關係非常重要，沒有加入跨太平洋夥伴全面進步協定會很可惜。台灣要拼出口，當然要兩國互惠，大家也要相信台灣政府會嚴格把關。可惜現在有基層蓄牧業者與農民，不知道實際的狀況與公投議題背後的政治意涵。

聖荷西急難救助協會副會長陳俊成說，進口是貿易問題，把關是食品安全問題，應該要用科學數據探討，不是用感情用事、為了反對而反對。 而核能問題更是明確：台灣地方小，廢料問題一直困擾台灣，如何選擇相信選民都會有判斷。

四項公投包括：「是否同意核四啟封商轉發電？」「是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」「是否同意公民投票 案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」「是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」

其中萊豬問題特別受到討論，特別是幾年前台灣討論進口美國牛肉時，當時在野的民主進步黨也是強烈反對進口。藍營方面指出，2012年開放含萊克多巴胺美牛進口，是經過立法院三讀通過；而且「牛豬分離」等原則是國、民兩黨共識，以降低健康風險。對此，李漢文回應，民進黨那時在做在野黨時的確反對含有萊劑的產品。但後來美國商會不斷溝通聯繫，而且經過調查的資料也發現含量完全符合標準。

李漢文並且強調，這幾年美國超市內，可以看到許多台灣的產品進駐，其實就是美國與台灣貿易互惠的結果。希望台灣的選民、海外僑胞都能理解，知道台美貿易關係得來不易，不進口美豬對台灣的貿易恐有負面影響、降低台灣的競爭力，影響台灣未來的發展。