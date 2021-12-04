華人創業故事／Sherry創送餐平台Nextdish 為家庭客製

Nextdish團隊由工程師組成，特別重視演算法，因此在送餐預估時間拿捏特別精準。（Nextdish提供）

送餐服務平台近幾年洶湧而來，各個平台無不推出各種促銷活動，激勵家家戶戶使用平台服務，創造了外送的商機。不過各個平台多大同小異，如何在一片紅海中找到自己的藍海市場，也成了送餐服務成功的關鍵。

矽谷 華人創業者Sherry Lei(雷雪冰)推出的點菜送菜服務網站Nextdish，不僅有送菜服務，同時也以家庭作為核心思想，特別有為家庭客製化的餐飲服務，更為健康。再加上平台有獨特的演算法，可以將交通路程規畫得特別準確，且費用也平易近人，因此成為新創外送平台的明日新星。

Sherry畢業於北京 理工大學計算機系，曾在Google擔任產品市場經理。十年前剛來美國矽谷時，在家當全職媽媽，那時她發現當全職媽媽有一個躲不掉的「痛點」，就是每天要為家人的三餐煩惱。

也是在這個階段，Sherry體會到全職媽媽要打理全家人生活的不簡單。除了照顧小孩，每天從買菜、備料、煮菜要花兩個小時，這些工作是不是能讓更多專業人士來分攤，讓媽媽們可以享受更多和家人在一起的寶貴時間。解決大家吃飯的問題，提升更多生活品質與價值，成了Sherry創業的念頭。

矽谷華人創業者Sherry Lei(雷雪冰)推出Nextdish送餐平台，不僅有送菜服務，同時也有為家庭客製化的餐飲服務。(Nextdish提供)

四年前Sherry 開始創業，從農夫市集和超市門口開始。當時團隊只有三、四個人，每個人都身兼數職，團隊不僅創造了Nextdish的點菜、送菜演算法，同時還要在實體攤位、超市門口讓大家試吃商品，吸引眾人注意。

當時也有許多外送平台正如火如荼的發展，競爭激烈，不過Nextdish與其他平台走的是完全不同的路線。Sherry說，一般平台可能以餐廳為主體，顧客要點菜的時候，都是直接選店家、菜色，然後平台媒合外送員將餐廳的菜送到家門，如果點的菜色在不同餐廳，就得去不同餐廳選取菜色。

Nextdish則不同，完全根據顧客需求設計菜單，想要什麼菜色都可以客製化，就像是家裡有個專業廚師一樣，一鍵到底。Sherry說，Nextdish不是按照餐廳分類，而是和專業廚師合作，以虛擬廚房網路的概念，提供顧客可以跨廚房自由點餐，一單送至顧客家。

Nextdish的廚師多是餐廳大廚，他們提供自己拿手的菜色，等於每道菜色都由最擅長的廚師料理。同時Nextdish也收錄知名餐廳最拿手的菜肴，讓顧客可以一次享用到各家的招牌菜。在創業初期，Sherry為了解中央廚房的運作，自己營運過中央廚房一陣子，同時也把菜色調整為一般家庭家常菜，著重健康，少油少鹽，要讓顧客吃到「家裡煮的感覺」。

此外，Nextdish也因為是由工程師組成的團隊，特別重視演算法，在送餐預估時間上也拿捏得特別精準。Sherry說，寫完運送程式後，團隊會自己開車跑一趟驗證路線的可行性，實驗自己的路線規畫是否準確。

創業四年來，Nextdish也一直在環境的變化中不斷創新。尤其2020年初開始爆發疫情 ，許多商業運作都停擺，尤其是不少餐廳面臨挑戰。不過外送平台反而開始熱絡起來，不少家庭都有點菜、送菜的需求，Nextdish推出這種虛擬廚房網路的外送平台，也能讓這些廚師們大展身手，可以在平台上販售自己的拿手菜，有展現手藝的機會。

Nextdish有專屬的獨特全密封式包裝，餐盒也經過設計，特別精緻。(Nextdish提供)

Nextdish也有不少女性的巧思，例如以家庭為核心創造的點菜平台、包裝特別精細。一般外賣食物都是用塑膠袋提著就送到門口了，Nextdish有自己的獨特全密封式包裝以及設計過的餐盒，如果是包子饅頭類食物，更有符合大小的專屬盒子運送。

目前Nextdish正在迅速發展，為數萬家庭帶來便利生活，平台範圍也擴及全灣區，包括南灣、北灣、東灣和三谷地區。Sherry說，未來還會持續擴展Nextdish的服務內容和範圍，讓Nextdish帶給更多人輕鬆的生活。