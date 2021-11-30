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義工無償巡邏 屋崙華促會擬用食物、禮券補償

記者劉先進／屋崙報導
華埠藍天使義工在巡邏。（記者劉先進／攝影）
華埠藍天使義工在巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌備委員會最近召開會議。籌委會副主席、人行道小組委員會主席周能源（Ener Chiu）表示，在未來，籌委會可以考慮對華埠巡邏義工進行食物或禮品卡的補償，以感謝每個奉獻時間巡邏的人。

華埠社區促進會籌備委員會將成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年122萬元的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、品牌宣傳等問題。其中涉及人行道計畫的，預計有80萬撥款。

周能源表示，在起草過程中，有人行道小組委員會委員提議，希望對在華埠巡邏的義工進行一定補償。他個人對籌委會的建議是，不對此前一段時間的巡邏補償，但可以考慮以後用食物或只能在華埠範圍能使用的禮券，對義工補償。

籌委會副主席、人行道小組委員會主席周能源表示，在未來，籌委會可以考慮對華埠巡邏義...
籌委會副主席、人行道小組委員會主席周能源表示，在未來，籌委會可以考慮對華埠巡邏義工進行食物或禮品卡的補償。（記者劉先進／攝影）

「籌委會不該為之前的義工服務時間進行補償。因為這涉及很多關於透明度、公平性、預算的問題。我想明確，作為籌委會成員，應該感謝每個奉獻時間巡邏的人，特別是義工。這樣補償並不是說我們不重視這些時間。它一直是非常有價值的，而且我們非常感謝他們的努力。然而，如果我們對一個團體開放補償，那麼可能會有七、八個團體，都希望得到補償。這相當於開一個大口子。但在未來，我們應該對義工團體的補償持開放態度。可以在這個徵求意見稿範圍之外進行預算撥款。」

周能源介紹，人行道計畫徵求意見稿所涵蓋的服務範圍，包括人行道高壓清洗、垃圾收集、塗鴉清除、清除糞便，特殊活動和節日裝飾，處理非刑事投訴、健康檢查、義工的參與和管理等。

籌委會會計李王懿青（Suzie Lee）表示， 就她所知，清除一個6英吋乘以6英吋大小的塗鴉，花費450元。很多大樓業主可以承擔費用。而徵求意見稿就提及要清理華埠塗鴉，「我們的人行道計畫，是要做這些清理嗎？我希望得到答案。有時開車，我們能見到華埠到處有亂七八糟的塗鴉，有的在公共財產上，比如在車站上，這不應該是地方居民應承擔的責任。」

華埠社安隊義工在巡邏。（記者劉先進／攝影）
華埠社安隊義工在巡邏。（記者劉先進／攝影）

而台山同鄉會屋崙華埠社安隊隊長馬作林則表示，華促會能調配的經費有120多萬，而人行道計畫就要80萬。且要管理塗鴉等很多方面，使用目的不清晰，「估計120多萬一年全用完，也搞不定塗鴉問題。籌委會到底要做什麼？要有個交代。」

周能源表示，意見稿中，關於華促會到底要承擔多大責任，清理私人財產上的塗鴉問題，是重點標註，並希望轉交給互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri），有一些組織也在做清理塗鴉的工作，可提出建議，「這個問題，我沒有具體的答案。但我將諮詢曼德里。可以得到更好的答覆。」

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