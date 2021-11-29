金山治安差 華埠珠寶店屢成犯罪目標 下午5點急打烊

珠寶店玻璃櫃全部被打爛。（楊洵劭提供）

舊金山華埠 有不少珠寶店，近期屢屢被犯罪分子盯上，成為犯罪目標。在都板街（Grant）的一家珠寶店月中時遭破門而入，損失大量珠寶，引起廣泛關注。

楊洵劭（Rosita Young）在台灣長大，在美國從事珠寶行業已經有40年，曾經也是大商場品牌Neiman Marcus的珠寶設計師。她在都板街的珠寶店在11月16日的清晨時分遭搶匪嫌犯破門而入，據悉有三名搶匪嫌犯進入店內之後大肆打砸，搶走玻璃櫥窗中的珠寶首飾。

都板街的珠寶店被劫之後，現場一片狼藉。（陳少華提供）

案發已經大約兩周，店家估計損失超過10萬元。據悉警方已經抓捕了兩名嫌犯。

社區人士為楊洵劭展開籌款活動，希望能夠有所幫助。目前籌款金額超過4000元。楊洵劭表示，現在店內的首飾擺設都不敢太過張揚，只能選擇更加保守。而且鐵門、鎖頭等都要加強。如今她店鋪門面的玻璃仍然沒有修好，

楊洵劭說，現在警察 和社區巡邏隊都會定期來到店內詢問情況，感覺到情況有所好轉，但是擔心仍然在。楊洵劭的珠寶店劫案也獲得中英傳媒的廣泛報導，不少路過的行人、老顧客都在案發之後特別來到店內慰問她，並且花錢購買以示支持。

珠寶店玻璃櫃全部被打爛。（楊洵劭提供）

就在都板街兩個街區之外的另一家珠寶店，自疫情 以來已經遭受三次破壞，前兩次更是被竊賊打爛門鎖進入店內偷盜珠寶，損失慘重。老闆娘陳少華（Anita）說，疫情期間，在2020年5月和9月都發生過破門偷竊案，搶劫之後的現場也是「一片狼藉」，玻璃櫥窗被打爛，碎片一地，桌子凳子都歪倒在地。

陳少華已經經營珠寶生意30年，深感現在舊金山治安每況愈下。她呼籲警方調派更多的警力，在夜間時分能夠巡邏華埠。她認為加州的法律，尤其是47號提案通過之後讓950元以下偷竊算輕罪的條文，讓這些犯罪更加猖狂。她也認為地方檢察長（DA）要起訴罪犯。她透露警察抓到嫌犯之後，地方檢察長辦公室曾經打電話來詢問是否能夠不起訴，令她感到不滿。

台灣移民楊洵劭展示自己的耳環首飾設計。她已經在美國從事珠寶事業40年。（記者李晗 / 攝影）

如今冬季時分，下午4時多就天黑，許多華埠的店鋪也都早早關門。陳少華也說，營業時間大概就會到每天下午5時多，然後會將所有的櫥窗展品全部收起來，第二天開門時才會再擺出來。