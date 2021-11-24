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邱信福接種加強針 呼籲民眾盡快接種

記者李晗 / 舊金山報導
邱信福（左）接種加強針。（東華醫院提供）
邱信福（左）接種加強針。（東華醫院提供）

節假日即將到來，聚會活動也逐漸變多。舊金山市府律師邱信福（David Chiu）日於華埠東華醫院接種新冠加強針，同時他呼籲所有18歲或以上人士也遵守舊金山的最新疫苗指引，盡快接種加強針。

邱信福表示，「我很感謝東華醫院在社區啟動加強針接種計畫，以靈活、便捷及適合居民文化的方式來提供加強針。現時所有加州成年人已合資格獲得加強針。我在此呼籲所有合資格市民前往接種，以確保社區安全及健康。」

東華醫院行政總裁張建清博士表示：「東華醫院歡迎並會全力配合舊金山市政府的最新加強針指引，擴大接種範圍。接種疫苗是預防感染新冠病毒最有效的方法，亦可減低感染後患重症及死亡的風險。我們鼓勵合資格人士盡早接種，以增強免疫系統對新冠病毒的抵抗力。」

新冠加強針適用於所有18歲或以上人士，但接種時間會根據前一劑疫苗的接種時間而定。根據加州公共衛生局（CDPH）及舊金山公共衛生局（SFDPH）的指引，他們建議市民在接種第二劑輝瑞或Moderna疫苗後至少六個月；或接種第一劑強生疫苗後至少兩個月才接種加強針。如果您是65歲或以上的長者或高風險族群，應盡快前往接種。

張建清亦提及，除了加強針外，東華醫院亦提供輝瑞新冠疫苗給5至11歲兒童，並且會盡力在假期前增加疫苗供應。她補充說，「因為很多人接種了疫苗，所以社區及學校得以重開，我們才能再次安全地與家人朋友共聚。因此，為了確保您和家人的健康，請盡快接種。」

如對新冠疫苗有任何疑問或想預約接種，歡迎致電東華醫院新冠病毒諮詢熱線1-628-228-2828。此外，您也可以前往東華醫院的免預約疫苗診所接種加強針或兒童新冠疫苗，地址：積臣街845號地庫B1。想了解更多新冠疫苗的資訊，請到www.chinesehospital-sf.org/covid-19-vaccine。

疫苗 舊金山 加州

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