伊州華裔議員馬靜儀 到訪灣區將會華商

伊州華裔議員馬靜儀到訪灣區。她父親是舊金山知名僑領馬金權。（取自馬靜儀網站）

曾經寫下華人參政歷史的伊利諾伊州華裔 州眾議員（State Representative）馬靜儀（Theresa Mah），本周到訪灣區。她將與美國 華商總會共聚，探討華裔社區安全、華人參政等問題。

現任伊利諾伊州華裔的州眾議員馬靜儀，出生於舊金山，畢業於加州大學柏克萊分校。她在芝加哥大學攻讀研究生，擁有現代美國歷史博士学位。2016年，馬靜儀當選為伊利諾伊州眾議會議員，是伊州第一位亞裔眾議員，寫下亞裔、華人的參政歷史。更多馬靜儀議員的消息可見：http://www.reptheresamah.com/。

身為華裔的伊利諾伊州眾議員，馬靜儀堅信保護亞太裔權益與安全是非常重要。鑑於年初全美各地針對亞裔種族而發生的攻擊事件，馬靜儀聯合伊利諾伊州政府部門以及當地華裔社團，為華裔提供各種保護社區安全、維護亞裔權益的資源與應對方法。

值得一提的是，馬靜儀議員的父親是灣區資深僑領、前中華總會館總董馬金權。馬金權亦是美國華商總會永遠榮譽顧問。

本次華商總會舉辦的與馬靜儀議員共同探討華裔社區安全及華人參政等問題的晚餐會，將在24日（周三）晚上6時進行。詳情請聯絡美國華商總會廖小姐：415-362-4306。