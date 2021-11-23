我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

台灣婦女會北加分會 捐物資給家暴收容機構

記者李榮／灣區報導
美洲台灣婦女會北加州分會舉辦冬令救助，捐助家暴收容機構。（婦女會提供）
美洲台灣婦女會北加州分會舉辦冬令救助，捐助家暴收容機構。（婦女會提供）

北美洲台灣婦女會（NATWA）北加州分會定期進行社區服務，今年的冬令救助選在三谷地區的「Tri-Valley Heaven（TVH）」 救助中心，婦女會將各式物資捐給該機構，希望讓該中心的受惠人能夠度過一個溫馨的感恩節。

北美洲台灣婦女會北加州分會表示，北美洲台灣婦女會從事社區服務多年，一直選定針對弱勢婦女及兒童來幫忙，「用女性特有的溫柔暖化人心。在寒冷的冬天，注入一股暖流，希望社會能多一點正能量。」而Tri-Valley Heaven救助中心正是專門收容受家暴的婦女、兒童及無家可歸者的慈善機構。

北美洲台灣婦女會北加州分會表示，當天姐妹們開了兩部裝滿物資的車來到該中心，捐助包括寢具、廚具、嬰兒用品、清潔用品等中心所需求的物資，由該中心代表負責接受。中心也對北美洲台灣婦女會北加州分會表示由衷感謝，他們並表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間家暴的數量有上升的情況，中心的業務量也增加，「那些物資在感恩節之前來到，真的有如及時雨。大家可以好好過節了。」

北美洲台灣婦女會北加州分會姐妹表示，北美洲台灣婦女會一向就是希望以取之社會，用於社會的宗旨來推動會務，這次在捐助之前就有很多會員提供意見，集思廣益共同規畫，「真的比我們自己辦年貨還要認真，多次採買、進進出出，希望以勤儉持家，精打細算的方式，將有限的資源發揮到極致，以便造福更多需要幫助的人，讓愛心極大化。大家很開心可以順利完成此次非常有意義的慈善活動。」

台灣 加州 北加

上一則

舊金山疫情趨緩 餐廳小費也跟著降了

下一則

專家：氣候變化產生的難民 將導致人口遷徙

延伸閱讀

低溫+降雨 紐約迎寒冷感恩節假期

低溫+降雨 紐約迎寒冷感恩節假期
感恩節要去未接種親友家聚餐怎辦？學者：要求對方快篩

感恩節要去未接種親友家聚餐怎辦？學者：要求對方快篩
感恩的日子

感恩的日子
感恩節到 舊金山華埠散房家庭插花送禮

感恩節到 舊金山華埠散房家庭插花送禮
華人婦聯會 贈家暴婦幼佳節禮物

華人婦聯會 贈家暴婦幼佳節禮物

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18
專家表示，斷食時，可消除食物中額外毒素的吸收，有潛在生物效益。(Getty Images)

斷食好處多？ 也要注意風險

2021-11-15 02:05

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭