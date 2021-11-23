台灣婦女會北加分會 捐物資給家暴收容機構

美洲台灣婦女會北加州分會舉辦冬令救助，捐助家暴收容機構。（婦女會提供）

北美洲台灣 婦女會（NATWA）北加州 分會定期進行社區服務，今年的冬令救助選在三谷地區的「Tri-Valley Heaven（TVH）」 救助中心，婦女會將各式物資捐給該機構，希望讓該中心的受惠人能夠度過一個溫馨的感恩節。

北美洲台灣婦女會北加 州分會表示，北美洲台灣婦女會從事社區服務多年，一直選定針對弱勢婦女及兒童來幫忙，「用女性特有的溫柔暖化人心。在寒冷的冬天，注入一股暖流，希望社會能多一點正能量。」而Tri-Valley Heaven救助中心正是專門收容受家暴的婦女、兒童及無家可歸者的慈善機構。

北美洲台灣婦女會北加州分會表示，當天姐妹們開了兩部裝滿物資的車來到該中心，捐助包括寢具、廚具、嬰兒用品、清潔用品等中心所需求的物資，由該中心代表負責接受。中心也對北美洲台灣婦女會北加州分會表示由衷感謝，他們並表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間家暴的數量有上升的情況，中心的業務量也增加，「那些物資在感恩節之前來到，真的有如及時雨。大家可以好好過節了。」

北美洲台灣婦女會北加州分會姐妹表示，北美洲台灣婦女會一向就是希望以取之社會，用於社會的宗旨來推動會務，這次在捐助之前就有很多會員提供意見，集思廣益共同規畫，「真的比我們自己辦年貨還要認真，多次採買、進進出出，希望以勤儉持家，精打細算的方式，將有限的資源發揮到極致，以便造福更多需要幫助的人，讓愛心極大化。大家很開心可以順利完成此次非常有意義的慈善活動。」