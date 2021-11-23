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議員羅達倫 無預警被解除加州商業與職業委員會主席

編譯組／灣區22日電
羅達倫無預警被解除加州商業與職業委員會主席職務，引起LGBTQ組織與亞裔美人團體抗議。(圖取自羅達倫官方臉書)
羅達倫無預警被解除加州商業與職業委員會主席職務，引起LGBTQ組織與亞裔美人團體抗議。(圖取自羅達倫官方臉書)

加州眾議會議長倫登(Anthony Rendon)上周無預警解除亞裔眾議員羅達倫(Evan Low )擔任的「加州商業與職業委員會」主席職務，未提出任何解釋，並任命巴洛阿圖選區眾議員柏曼(Marc Berman)為新任主席。此舉引起LGBTQ組織與亞裔美人團體抗議。

羅達倫擔任加州商業與職業委員會主席已有5年時間，他被解職在社交媒體上引發社區團體討論。LGBTQ政治行動委員會「灣區市政選舉委員會」(Bay Area Municipal Elections Committee)表示，此事令人震驚，要求倫登作出解釋。加州LGBTQ公民權利組織「加州平等」(Equality California)認為，這起事件突顯，LGBTQ與亞裔美人被排除在他們能夠勝任的職位之外。

羅達倫代表第28選區，包括南聖荷西、洛斯蓋圖、薩拉度加、蒙特賽倫諾(Monte Sereno)、庫比蒂諾與金寶市。他是LGBTQ核心小組主席、亞裔與太平洋島嶼立法核心小組副主席。

針對被解職一事，羅達倫拒絕發表評論。他的辦公室發表聲明表示，在委員會任職是「一個榮耀」(an honor)。聲明指出，他與同事們在委員會制定立法協助小商業、對抗鴉片藥物危機，實行監管合法大麻系統，並與州長紐森合作，在新冠疫情期間保護病人與健康專業人員。期待持續以任何身分服務大眾。

消息人士透露，倫登和部分民主黨同僚之間產生分歧。今夏，一些立法人士對議長處理有關新冠疫情相關立法，感到挫折。倫登將公開自己是同性戀身分的羅達倫解職，改以白人男性柏曼取代其職位，引發各方爭議。

倫登在聲明指出，他已要求眾議員柏曼接替商業與職業委員會主席職務，柏曼在議會的表現，表明他對民主黨核心小組的承諾。倫登辦公室發言人則補充說明，根據議長作法，委員會組成會定期更換。

地方組織「矽谷亞太民主俱樂部」(Silicon Valley Asian Pacific Democratic Club)認為，羅達倫被解職讓人失望。組織主席瑞塔納(Chris Ratana)表示，羅達倫一直支持該組織，見到他無法再領導一個由他成功擔任主席多年的委員會，對大家來說是一個打擊。

加州 LGBTQ 亞裔

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