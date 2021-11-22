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北加中國大專校友會聯合會 林秀春、陶翼青當選正副會長

記者李榮／密爾比達報導
北加州中國大專校友會聯合會21日舉行新任正副會長選舉，林秀春（右）將接任會長、陶翼青（左）將任副會長。（記者李榮／攝影）
北加州中國大專校友會聯合會21日舉行新任正副會長選舉，林秀春（右）將接任會長、陶翼青（左）將任副會長。（記者李榮／攝影）

加州中國大專校友會聯合會 (JAACUC）21日舉行新任正副會長選舉。今年僅一組人參選，由代表世新大學的林秀春當選第38屆校聯會會長，副會長則由中山大學校友會陶翼青接下。

成立於1984年的北加州中國大專校友會聯合會，宗旨是「關懷校友、溫馨學子」，是灣區最大規模的華人社團之一。校聯會過去每年都舉辦仲夏夜舞會、勞工節大露營等大型活動，聯繫校友的感情。

林秀春已經擔任四年的世新大學校友會會長。她表示，大專校聯會的基礎是各大專院校的校友會，因此未來活動的舉辦將盡力以學術與體育交流為主，發揚各校優良的傳統活動，像是政大健行隊、讀書會，中興校友會的影片欣賞等都是很好的模範。同時，也希望幫助校聯會發揮影響力，繼續在阿茲海默基金會、華人精神健康聯盟等華人團體裡貢獻力量。

她進一步表示，傳統的仲夏聯誼與年會將會繼續舉辦，或許形式上會隨著時代的進步調整，但希望能策畫一個「能喚起大家對大學社團回憶、又能吸引年輕一輩校友參與的活動」。具體的做法是希望製作更多的活動報導，定期更新於Line群組、FB 專頁與網站上發布，「希望能號召夥伴們，打造一個以學校為情感連結的校聯會。」

代表中山大學的副會長陶翼青，目前是國際醫藥大學（University of East-West Medicine）校長，同時兼任加州州大蒙灣分校（California State University Monterey Bay）終身教授及美國聯邦政府所支持的創新及經濟發展學院院長 (Institute for Innovation and Economic Development)。

陶翼青在1998年加入加州州大，2年內就被升為副教授並獲選擔任計算機及通訊系的系主任，為該校區有史以來最年輕的系主任。2002年拿到終身職，並於2005年被升等成為正教授，也是蒙灣分校以最短時程由助理教授升等至正教授的教員。

他表示，未來將致力提高校聯會知名度，擴大各校校友的參與，尤其是期待吸引更多年輕一代的校友回歸。此外，也會繼續讓校聯會與其他華人團體保持聯繫，強化影響力。

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