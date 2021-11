北加中國大專校友會聯合會 林秀春、陶翼青當選正副會長

北加州中國大專校友會聯合會21日舉行新任正副會長選舉,林秀春(右)將接任會長、陶翼青(左)將任副會長。(記者李榮/攝影)

北加州中國 大專校友會聯合會 (JAACUC)21日舉行新任正副會長選舉。今年僅一組人參選,由代表世新大學的林秀春當選第38屆校聯會會長,副會長則由中山大學校友會陶翼青接下。

成立於1984年的北加州中國大專校友會聯合會,宗旨是「關懷校友、溫馨學子」,是灣區最大規模的華人 社團之一。校聯會過去每年都舉辦仲夏夜舞會、勞工節大露營等大型活動,聯繫校友的感情。

林秀春已經擔任四年的世新大學校友會會長。她表示,大專校聯會的基礎是各大專院校的校友會,因此未來活動的舉辦將盡力以學術與體育交流為主,發揚各校優良的傳統活動,像是政大健行隊、讀書會,中興校友會的影片欣賞等都是很好的模範。同時,也希望幫助校聯會發揮影響力,繼續在阿茲海默基金會、華人精神健康聯盟等華人團體裡貢獻力量。

她進一步表示,傳統的仲夏聯誼與年會將會繼續舉辦,或許形式上會隨著時代的進步調整,但希望能策畫一個「能喚起大家對大學社團回憶、又能吸引年輕一輩校友參與的活動」。具體的做法是希望製作更多的活動報導,定期更新於Line群組、FB 專頁與網站上發布,「希望能號召夥伴們,打造一個以學校為情感連結的校聯會。」

代表中山大學的副會長陶翼青,目前是國際醫藥大學(University of East-West Medicine)校長,同時兼任加州州大蒙灣分校(California State University Monterey Bay)終身教授及美國聯邦政府所支持的創新及經濟發展學院院長 (Institute for Innovation and Economic Development)。

陶翼青在1998年加入加州州大,2年內就被升為副教授並獲選擔任計算機及通訊系的系主任,為該校區有史以來最年輕的系主任。2002年拿到終身職,並於2005年被升等成為正教授,也是蒙灣分校以最短時程由助理教授升等至正教授的教員。

他表示,未來將致力提高校聯會知名度,擴大各校校友的參與,尤其是期待吸引更多年輕一代的校友回歸。此外,也會繼續讓校聯會與其他華人團體保持聯繫,強化影響力。