屋崙3萬多戶家庭 5年內將高速上網

在20日的屋崙華埠資源博覽會上，市長薛麗比(左)表示，兩天前屋崙成為整個加州僅有的兩個獲得寬頻網路資源的城市之一。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 華埠資源博覽會上，市長薛麗比表示，過去的一周，充滿悲劇，但也有好消息發生。兩天前，屋崙成為整個加州僅有的兩個獲得寬頻網路資源的城市之一，數百萬的資金讓大家能相互聯繫，享受科技的力量。

具體來說，屋崙被全國性非營利組織「教育 超級高速路」（EducationSuperHighway）選中，參與一個試點計畫。在未來五年內將屋崙約3萬6951個未連接的家庭中的90%，即3萬3255戶家庭連接到高速寬帶上網。

屋崙此前啟動「屋崙不分裂」（OaklandUndivided）行動，籌集1700多萬，分發2萬9000多台筆電和1萬個網路熱點，幫助低收入 家庭的學生上網，避免疫情中遠程學習掉隊。

「屋崙不分裂」是一個集體影響、注重公平的倡議，由屋崙聯合學區、屋崙市府、TechExchange公司、屋崙公共教育基金、「屋崙承諾」（Oakland Promise）行動和超過15個領導夥伴組成。通過努力，已將屋崙低收入背景的公立學校學生的家庭電腦和互聯網接入率，從12%提高到98%。在第二階段，「屋崙不分裂」希望維持所有公立學校學生的家庭接入，同時增加屋崙最缺乏網絡連接的社區的寬頻接入，特別是西屋崙、東屋崙和果谷區（Fruitvale）社區。

在未來五年，「屋崙不分裂」和「超級高速路」將合作啟動屋崙連接行動，在市內部署寬帶和免費公寓Wi-Fi計畫，以幫助沒網絡的低收入社區成員，克服在簽署聯邦寬頻計畫和家庭寬頻服務時面臨的信任和註冊障礙。計畫針對的是全國最未連接的社區，那裡有超過25%的人沒有互聯網。

屋崙市議會去年批准，使用「新冠病毒援助紓困經濟安全法」(CARES Act)中的770萬撥款，啟動屋崙WiFi倡議（OAK WiFi initiative），在全市提供即時接入區網路，此舉大大擴展了從西屋崙到市中心、沿國際大道走廊到聖利安住交界的網絡覆蓋範圍。基於此，教育超級高速路組織決定與屋崙合作，在屋崙一些公寓推廣網絡介入。仿照當今大多數酒店的Wi-Fi提供方式。並非為每個房間購買單獨的互聯網連接，而是為大樓購買單一的連接，然後在整個公寓樓安裝Wi-Fi網路。項目將利用OAK WiFi最近部署的光纖基礎設施。