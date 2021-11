北灣博物館 免費看毛時代中國文宣品

博物館內展出大量歷史政治文宣。(記者李晗 / 攝影)

在北灣馬連縣(Marin County)的一間博物館 內,展出了大量政治宣傳品,其中包含不少毛時代的中國 政治文宣。

這間博物館名叫「國際宣傳博物館」(Museum of International Propaganda)位於聖拉菲(San Rafael)市中心一帶,面積不大,且無需門票,但歡迎捐贈。

位於北灣馬連縣San Rafael的國際宣傳博物館。(記者李晗 / 攝影)

該博物館在2016年開幕,由Lilka和Tom Areton夫婦持有,不少英文媒體均有報導過這間博物館的事跡。

Lilka來自紐約,而Tom則是來自捷克。二人經營這個博物館五年間,接待過成千上萬的訪客。他們二人也曾經到訪北韓 。博物館的宗旨展示20世紀的政治藝術,了解政治宣傳品在文化、藝術上的影響。博物館也並非支持、背書任何政治價值,以教育性質為主。

相關的文宣品也來自中國、前蘇聯、北韓、越南、德國等。一進門就能夠看到大量列寧、馬克思、史達林的照片和政治文宣。在墻上的名言中,也能看到毛澤東的「槍桿子裡出政權」(Political power grows out of the barrel of a gun)。中國著名畫家劉宇一的「良辰」的複製作品也在牆上。

更多細節可見:https://museumofpropaganda.org/。