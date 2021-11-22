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北灣博物館 免費看毛時代中國文宣品

記者李晗 / 舊金山報導
博物館內展出大量歷史政治文宣。（記者李晗 / 攝影）
博物館內展出大量歷史政治文宣。（記者李晗 / 攝影）

在北灣馬連縣（Marin County）的一間博物館內，展出了大量政治宣傳品，其中包含不少毛時代的中國政治文宣。

這間博物館名叫「國際宣傳博物館」（Museum of International Propaganda）位於聖拉菲（San Rafael）市中心一帶，面積不大，且無需門票，但歡迎捐贈。

位於北灣馬連縣San Rafael的國際宣傳博物館。（記者李晗 / 攝影）
位於北灣馬連縣San Rafael的國際宣傳博物館。（記者李晗 / 攝影）

該博物館在2016年開幕，由Lilka和Tom Areton夫婦持有，不少英文媒體均有報導過這間博物館的事跡。

Lilka來自紐約，而Tom則是來自捷克。二人經營這個博物館五年間，接待過成千上萬的訪客。他們二人也曾經到訪北韓。博物館的宗旨展示20世紀的政治藝術，了解政治宣傳品在文化、藝術上的影響。博物館也並非支持、背書任何政治價值，以教育性質為主。

相關的文宣品也來自中國、前蘇聯、北韓、越南、德國等。一進門就能夠看到大量列寧、馬克思、史達林的照片和政治文宣。在墻上的名言中，也能看到毛澤東的「槍桿子裡出政權」（Political power grows out of the barrel of a gun）。中國著名畫家劉宇一的「良辰」的複製作品也在牆上。

更多細節可見：https://museumofpropaganda.org/

博物館 中國 北韓

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