競選主計長尋支持 饒影凡拜會中華總會館

饒影凡(Yvonne Yiu）拜會舊金山華埠中華總會館（記者李怡／攝影）

南加州 蒙特利公園市華裔 市長饒影凡(Yvonne Yiu)，11月20日上午拜會舊金山 中華總會館，為競選加州主計長（state controller）特別聽取各總董代表建議，並希望得到華埠商戶與舊金山選民的支持。中華總會館董事會一致表示，支持饒影凡競選州主計長一職，並會協調可以影響的力量支持她的競選。

中華總會館暨岡州總會館主席曾卓然、陽和總會館主席梁國源、三邑總會館上屆主席張冠榮、順德行安堂主席麥永康、中華通事黃國康、中華總會館中文助理李殿邦、三邑總會館主席關家澄出席拜會，寧陽總會館主席朱汝湛、楊懷週 (Dr. Albert Young) 隨行。

饒影凡早年自香港移民來美，是第一代移民，高中就讀於舊金山林肯高中，能說流利的粵語、普通話、英語。饒影凡競選主計長的口號為：「移動資金，強化經濟」(Move Money, Empower Economy)，即利用資金流動轉手，推動消費，不靠印鈔票，而是利用科技創意去強化經濟，讓每人都獲得更多資源，讓市民以多種方式配比投資。

僑領曾卓然表示，願饒影凡可以順利當選主計長，並希望以此鼓勵更多華裔參政，競選高位職務。同時也希望可以激勵更多的美籍華人積極註冊成為選民。通過參與達到與主流社會的融合，促進本族裔的發展。

中華總會館董事會代表一致認為，饒影凡參選，不只是可以促進加州經濟更加繁榮，她有逾25年的財務管理、顧問及證券法經驗，同時還可以代表華裔新老移民的利益。因此中華總會館會帶動其可以影響的力量支持她的競選。

饒影凡表示，自己的家在舊金山灣區，因讀書在洛杉磯加大（UCLA），因此落腳南加州。此次回到華埠感到非常溫暖親切，尤其是得到中華總會館各位總董代表的支持，倍感榮幸。希望當選後可以為小商業經濟爭取更多利益，利用資源扶持小商業，補貼小商業。

饒影凡對普通市民的生活支出密切關注，對於投資理財有自己的心得，並希望分享。她說道，例如針對目前油價物價的上漲，自己的心得體會是，可以用購置石油股股票基金或購買黃金的理財方式，來平衡油價物價的上漲。以此來平衡居民的得失，不失為一個好方法。

饒影凡在洛杉磯加大獲經濟學學士學位，在Loyola Marymount大學獲工商管理碩士學位，在賓大沃頓商學院 (Wharton School U Penn) 完成認證監管與合規專業證書，持有12 個FINRA (NASD & NYSE) 證券執照，曾擔任 FINRA 仲裁員。她有逾25年的財務管理、顧問及證券法經驗；曾任職嘉信理財和花旗銀行財務顧問、在E*Trade 擔任分行經理，並在 Merrill Lynch 擔任區域經理，她負責管理5家國際分行、53名財務顧問和40億美元的資產。

目前參選州主計長的，還有州稅務委員會（the California State Board of Equalization）主席非裔郭嫻（Malia Cohen），史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任華裔陳仁宜（Lanhee J. Chen）。

饒影凡競選網址：https://www.yvonneyiu.com。