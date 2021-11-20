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華人創業故事／連潤雄挑戰者銀行 解決亞裔痛點

記者李晗／舊金山報導
Cheese銀行的創業團隊王臻（Zhen Wang），連潤雄（Ken Lian）和李卿怡（Qingyi Li）。（連潤雄提供）
Cheese銀行的創業團隊王臻（Zhen Wang），連潤雄（Ken Lian）和李卿怡（Qingyi Li）。（連潤雄提供）

剛來美國的新移民，肯定都有過與銀行打交道、卻十分困惑的經歷。無論是美國的金融體系，還是自己的信用紀錄、社安號（SSN）等等，都讓人摸不著頭腦。

美國近來也興起了所謂的「挑戰者銀行」（Challenger Bank）。這些規模較小的挑戰者銀行，就是利用更先進的金融技術，專門服務於傳統大銀行所忽略的群體。華裔的創業家連潤雄（Ken Lian）就和團隊發起了一家挑戰者銀行，名叫「Cheese」，專門服務亞裔、華裔的新移民、留學生社區。

連潤雄表示，剛來到美國的那種陌生感，相信很多人都體會過。而且因為不熟悉大銀行的規定和操作的話，經常就會被收取手續費、月費等，累積下來都是不少錢。而美國的挑戰者銀行中，幾乎沒有專門服務亞裔、華裔的，這就讓他萌生了自己發起一個挑戰者銀行的念頭。

之所以叫Cheese，連潤雄表示在美國的俚語中，Cheese也可以代指是錢，因為以前美國社會福利項目中會發芝士（Cheese）給民眾。同時連潤雄也說，Cheese的顏色、以及他們銀行主打的「小黃卡」，都是黃色的，象徵著他們服務黃種人、亞裔的初衷。

Cheese銀行的小黃卡產品。（連潤雄提供）
Cheese銀行的小黃卡產品。（連潤雄提供）

創立初期艱難 如今成倍增長

創業初期的艱難，連潤雄深有體會。他說，為了獲得合規合法的許可，符合銀行監管要求，這些程序就花了一年半的時間。而在跟銀行談合作的時候，他遇到的阻力更大，直言非常「坎坷」。

連潤雄說，自己是一個亞洲人面孔，跟很多銀行去談的時候，都沒有被認真看待。他也舉例來說，他知道許多新移民、留學生沒有社會安全號碼（SSN），因此想要讓客戶沒有SSN也能夠開戶。這一個條件一提，他談過的38家銀行都拒絕他了。

但是後來他們的理念還是獲得了一些投資人的青睞，重新安排了與銀行的會談，才最終敲定合作。Cheese正式上線了九個多月，交易量每周的漲幅都是8%左右，同時用戶的數量、存款等也都在成倍增長。

連潤雄表示，自己2019年有這個想法，同時也拿到了第一筆投資。「我們在一開始的時候的訴求，就是想要解決一個問題，這個問題需要滿足三個條件，」他說。第一個條件就是自己親身經歷的痛點，第二個條件就是給用戶以每天為頻率帶來價值，第三個條件就是希望是一個不同社群都存在的問題，想要的解決方案不同，而他們的則會一開始專注於某個社群去解決這個問題。

消費返現高 提前領工資

Cheese的另外一個優勢就是，他們跟十萬個電商合作，像是adidas，Starbucks，Costco等，消費返現有時可以達到10%，而且不需要做任何激活的操作。他也說，像是Weee!這樣的平台，他們也在談合作。他表示，這些客群可能對於大銀行而言都太少，所以根本不在乎。但是電商購物的民眾獲得返現優惠的額度高，這樣的好處也能夠為挑戰者銀行吸引大量的客群。

此外，很多民眾選擇發工資的方式都是直接匯入銀行帳戶。一般而言，在發工資的前兩天，公司的錢就已經進入銀行，兩天之後才會匯入員工的帳戶。但是在Cheese，發工資前兩天錢進入銀行之後，工資就會立刻匯入員工帳戶，也就是可以提前拿到工資。

Cheese的app也有中文服務。只要手機是設置成中文語言的話，那麼app也是會有中文服務。想要了解Cheese的銀行卡產品，可以下載app，或者登錄網站https://www.earncheese.com/ 查看。

單車穿越美國 懷著創業夢

連潤雄其實小有名氣。搜索他的名字，能夠發現不少的媒體報導。他是個創業家，曾經是留學生，因此深知留學生的生活形態，這才有了Cheese的靈感源泉。他也騎行穿越美國，還出過一本書。

本報2018年洛杉磯的當地新聞中，就有連潤雄的創業事跡。當時他創立價格追踪平台，貨比三家，幫助消費者找回購物金額的差價。而更加令人稱奇的是，他在20歲那年，騎著自行車穿越美國，從西海岸的西雅圖，花了100天的時間抵達了東海岸的紐約。

連潤雄談及這段經歷，仍然感到興奮，因為他在途中的黃石公園停歇時，邂逅了來自香港的一名學生打工旅行者，也就是他自己現在的妻子。如今他們小女兒也剛剛出生。後來他把這段騎行美國的經歷寫成了書，叫做「穿越美利堅」，並且獲邀四處演講，賺到了自己的第一桶金。

回想起過去的創業經歷，連潤雄說，時常告訴自己要快速成長，Cheese走到今天，他感謝自己的團隊，相信在未來會為大家帶來更好的銀行體驗。

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