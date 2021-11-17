東灣沙特診所打錯輝瑞疫苗劑量 14兒童受害

安蒂奧克沙特診所證實，14名兒童在他們的診所接種了錯誤劑量的新冠疫苗。（電視新聞截圖）

沙特醫療（Sutter Health）16日證實，位於東灣安蒂奧克（Antioch）醫院的小兒科診所為14名兒童注射了錯誤劑量的新冠疫苗 。

5到11歲兒童應該接種的輝瑞 （Pfizer）新冠疫苗劑量為10微克（10 micrograms），但沙特安蒂奧克小兒科診所為這14名兒童注射的劑量約20微克，而成人用疫苗的劑量為30微克。由於第一批兒童疫苗劑量的使用速度比預期要快，因此在13日上午發現這項錯誤。

美國疾病防治中心（CDC）表示，接種錯誤劑量疫苗的兒童可能出現較多副作用，包括手臂痠痛、疲勞和發燒，但他們還是必須接種第二劑疫苗。

沙特發言人證實，這14名兒童都是在13日接種疫苗，他們的確接種了較高劑量的疫苗，但沒有詳細說明是什麼導致出現這項錯誤。

沙特新冠疫苗專案小組主席胡吉米（Jimmy Hu，音譯）在聲明中說：「我們發現錯誤後，已第一時間通知家長，並提供他們關於這種情況CDC提供的指南。病人的安全是我們的首要考量，我們已立即審視我們的作業流程，以確保今後不再發生這種錯誤。」

在早期臨床試驗中，輝瑞研究了不同劑量對兒童有何不同的影響，他們測試了從3微克到成人全劑量30微克的劑量，研究人員最終選擇了10微克，因為它提供了強烈的免疫反應，但副作用比高劑量低。舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，這意味著家長不必擔心子女會出現關於副作用或疫苗功效的長期後果。

陳子平說：「接種較高劑量只是對身體發出較多要求產生免疫反應的訊號，這種錯誤和服用Tylenol或其他藥物過量的情況並不相同。不過，對家長來說可能是可怕的。」

這些受影響兒童的家長已經要求沙特做出解釋。艾瑟拉斯（Denise Iserloth）8歲和11歲的孩子是13日在沙特安蒂奧克醫院接種高劑量疫苗的兒童，她表示，兩個孩子接種疫苗後出現嚴重胃痛。艾瑟拉斯說：「這是對我的孩子和其他12名兒童徹底的失職。」

5到11歲兒童11月初開始符合資格接種新冠疫苗，根據加州 衛生廳公布的數據，加州目前只有約3%的5到11歲兒童已接種第一劑疫苗，人數約11萬。