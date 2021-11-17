霧霾滯留多日 灣區空氣品質惡化難好轉

本周舊金山多是陰沉的天氣，空氣品質不佳。（記者李怡/攝影）

季節轉入秋冬後，下了幾場大雨，但灣區 居民卻發現空氣品質並沒有隨著雨水淨化而好轉，尤其是上周末開始持續到現在，空氣品質普遍下降。居民疑惑，最近灣區附近並沒有發生重大山火事件，為什麼空氣品質卻一直沒有好轉。氣象學家分析，影響灣區空氣品質的原因是多重的。

國家氣象管理局和海灣地區空氣品質管理區分別在推特(Twitter)上發起了調查分析。專家指出，過去幾天瀰漫在灣區部分地區的濃霧源自於中央山谷，而都市內的汽車排放廢氣和其他污染物因此被困在厚厚的大氣層中，晚上還被東北季風吹入灣區。

國家氣象局氣象學家卡內帕15日表示，影響空氣品質的霧霾，是霧和空氣漂浮物的組合，這種天氣模式通常發生在下了好一陣子暴雨 的冬季。

霧霾通常停留在中谷地區和沙加緬度一帶，因周圍群山環繞。但今年秋冬季開始，一連串不尋常的大氣河流和強風，使得霧霾遷移並在灣區停留多日。今年10月和11月持續下了陣雨，使得空中開始形成面積高達數百英尺遠的輕薄、污染的霧霾，同時後續因為缺乏風，加上太陽照射的角度隨著季節降低，使得霧霾不能很快飄散。

專家表示，這就是為何空氣品質下降的原因，民眾若手機下載空氣品質檢測 的APP，就會發現近日空氣品質是「非常不健康」的紫色。

國家氣象局表示，下周一晚上西北風將開始驅散霧霾，下午3時左右刮起的微風，也會驅散積聚已久的霧霾。接下來本周剩餘的幾天，空氣品質將處於「低」到「中等」水平。

氣象學家里克表示，從某種意義上來說，惡劣的空氣品質並不讓人驚訝，因為夏季漫長炎熱的氣候，都市製造產生了相當多的廢氣，而秋、冬季的空氣汙染主要來自於燃燒木材，這些廢氣都一路從中央山谷堆積而上，再加上冬季地面充滿冷空氣，使得這些廢氣被壟罩在一個無形的蓋子中。

里克說，無風的天氣，將使得燃燒木材的廢氣持續囤積，如果空氣品質再惡化下去，氣象局將發布空氣警報，並規定大灣區禁止在壁爐、火爐中燃燒木材。