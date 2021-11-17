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拿錢不辦事 聖他克拉拉縣逮捕女移民詐欺犯

記者王子涵／聖荷西報導
桑切斯因涉嫌移民欺詐被捕。（聖縣警長辦公室）
桑切斯因涉嫌移民欺詐被捕。（聖縣警長辦公室）

聖他克拉拉縣警長辦公室15日發表聲明，一名36歲聖荷西女性居民，因涉嫌移民欺詐被逮捕。

聖縣警長辦公室表示，一位聖縣居民今年7月曾聯繫警長辦公室詐騙組警探諾塔里奧（Notario），稱被聖荷西移民顧問桑切斯（Jasmine E. Sanchez）欺騙。多名警探展開調查後得知，該居民向桑切斯支付了5000元的報酬，用來幫助他完成公民和綠卡的申請工作，但是過了整整四年，桑切斯仍未完成提交工作。

調查人員表示，桑切斯並沒有向受害人退款，受害人也因此未得到新的簽證，導致他們錯過了親人的葬禮。

調查人員還聯繫了桑切斯的另一名顧客，該顧客向桑切斯支付了1000元，為了幫助他的孩子申請簽證延期。不出意料的是，桑切斯並未幫這位顧客提交任何文件，也沒有退款給他。

該名受害者也因為沒有提交相關的移民文件，失去了一份獎學金，以及在當地一家職業學校就讀的機會。

桑切斯在因嚴重違反移民顧問法案（Immigration Consultant Act）犯有重大盜竊罪，上周六向警方自首。

桑切斯向警方坦承，受害者們的移民文件都沒有被提交，她也沒有對佣金做出解釋。

警方表示，桑切斯自稱是加州州務部擔保移民顧問。然而查詢州政府的網站，發現桑切斯並沒有得到州務部的授權。其中在2008年，加州向桑切斯還發出了禁止函，要求她停止非法移民顧問活動。

非法移民 加州 簽證

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