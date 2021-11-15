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灣區華僑文教中心 僑務榮譽職聘書頒發

記者李榮／密爾比達報導
金山灣區華僑文教中心舉行新、續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式。（記者李榮／攝影）
金山灣區華僑文教中心舉行新、續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式。（記者李榮／攝影）

金山灣區華僑文教中心舉行新、續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式，由駐舊金山辦事處長賴銘琪頒發。當天也另外進行聲援台灣參與聯合國等感謝狀頒發儀式，感謝僑領對於僑社長期的貢獻，並幫助台灣站上世界舞台。

此次新聘及續任的僑務榮譽職人員任期至民國112年(2023年)8月31日。包括僑務諮詢委員胡美惠、方治欽、龔行憲、顏莊和子、蔡桂伍、周信結、金炎南、羅素娥、梅毅端、陳義志。僑務顧問吳金柱、鄒尚文、王國雄、楊昆山、胡新貴、陳安東、陳朝全、李萍萍、洪瑤君、林典謨、楊恭莊、孫木通、吳訓達、劉煥國。僑務促進委員陳雅恬、徐名璋、謝秀枝、程家敏、李佳林、林觀莉、蔡瑞聲、潘海倫、蔡宗元、呂文慶、蕭仁麒、黃清照、周郁恩、陳思如、高椿惠、倪文俊、黃大厚、胡威妮。

本次新、續聘僑務榮譽職人員共計42人。賴銘琪表示，每位獲聘的僑領都在僑社盡心盡力，堅定支持中華民國台灣，並於社區服務，在主流社區推動中華文化、教育傳承、協助經貿發展或國民外交，「希望透過頒發聘書儀式肯定榮譽職人員在僑界的貢獻，也盼能鼓勵更多僑胞投入僑社服務。僑界的支持是政府推動涉外及僑務工作最重要的力量。可惜因為政治力的介入，讓台灣一直無法加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA），期許大家發揮影響力向各國政府建議支持台灣加入國際組織。」

當天也頒發僑務委員會對於聲援台灣參與聯合國僑團及僑領的感謝狀，包括北加州台灣會館、北加州台灣同鄉聯合會、北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會、北加州南灣台灣同鄉會、北加州台灣文化體育協會、舊金山灣區台灣商會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會、台中-庫比蒂諾友誼城市、舊金山灣區小英後援會、聖荷西-台南姐妹市協會、僑務委員李漢文、李文雄、僑務諮詢委員吳怡明及僑務促進委員藍佳欣。

另外，也頒發捐贈防疫物資感謝狀給僑務諮詢委員林身影。頒發僑務諮詢委員吳怡明擔任世界台灣商會聯合總會第27屆副總會長感謝狀、北美洲台灣商會聯合總會募款賑助太魯閣號事故獎狀，以及周典樂以「明月千山路」作品參加華僑救國聯合總會僑聯文教基金會2021年華文著述獎獲文藝創作項散文類佳作獎狀。

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