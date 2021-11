反仇視亞裔 尹集成、黃春芳夫婦投書聖荷西信使報

黃春芳、尹立懷與尹集成一家。(尹立懷供圖)

華裔社區領袖、亞太公共事務聯盟的共同創辦人尹集成(C.C. Yin)與夫人黃春芳(Regina Yin),向聖荷西信使報(Mercury News)投書,談論目前的反仇視亞裔 的運動,以及公部門如何在財政上支持亞裔社區。

評論中指出,州長紐森(Gavin Newsom)已簽署立法,其中包括在2021至2022年加州 預算中,為亞太地區島民提供超過1億5700萬元的資金。對於加州不斷發展的亞太島民社區而言,這是一項具有歷史意義的三年投資。近1000萬元將用於亞裔社區的數據收集。

以這筆重要的資金作為第一步,尹氏夫婦期待立法機關採取行動。當加州議會在1月重新召開會議時,尹氏夫婦會敦促他們考慮制定有助於追蹤反亞太島民仇恨犯罪 的立法,包括設立多語種仇恨犯罪熱線。

在州一級的議會與聯邦國會的層面,都有相應針對亞裔社區的立法成就。也就是通過立法,通過改善外展活動,使舉報仇恨犯罪變得更加容易。

讓亞太島民社區更好地參與報案,是確保受害者可以通過電話或在線的方式,更容易報告仇恨犯罪,這樣子也能讓官方、平台收集準確的數據。

4月時,北加州亞太島民社區成為反亞裔仇恨犯罪的目標。具有諷刺意味的是,亞太公共事務聯盟奧克蘭分會主席兼奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan),也成為受害者。當時他正在前往拜訪另一起仇恨犯罪事件的受害者的路上,卻遭到一名襲擊者從背後襲擊,當時也有種族歧視的辱罵。然而,當時陳錫澎也立即掏出手機,拍下了襲擊者嫌犯的照片,這樣也就讓警方能夠迅速的追捕到25歲的嫌犯拉姆齊(James Lee Ramsey)。當時這名嫌犯也是在被假釋期間。

尹氏夫婦也透露,幾個月前,他們的女婿,位於沙加緬度的麥當勞經營者Harris Liu也遭到人身攻擊和種族辱罵。幸運的是劉能抵禦肇事者的揮擊和打擊,附近的一名警察逮捕了襲擊者。

「我們為我們的亞洲血統感到自豪,」Harris Liu的妻子、亞太公共事務聯盟的全國主席尹立懷(Mary Yin Liu)說。「在光天化日下攻擊被人,聲稱他因為他的種族不屬於這裡,是不人道的和犯法的。」

然而,在許多這樣的情況下,受害者或他們的家屬沒有得到公正對待,就是因為警方沒有逮捕。根據加州州立大學聖貝納迪諾(San Bernardino)分校的仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)的數據,2020年美國16個最大城市的反亞裔仇恨犯罪增加了145%。可悲的是,第一次高峰發生在2020年3月,當時因為冠狀病毒導致許多的負面刻板印象,像是「中國流感」或「功夫流感病毒」(Kung flu virus)等貶義詞都出現。

「我們必須繼續加大我們的聲音,包括在社區和學校系統中實施教育預防計畫,阻止種族主義,同時加強外展來解決COVID-19和某些亞太島民社區的更深層次的問題,以及與民选、政府官員接觸,繼續這種改革的勢頭。」尹氏夫婦在信中說。

最後,信中認為雖然加州1億5700萬元是一個很好的開端,但這僅僅是個開始。2020年美國人口普查數據顯示,亞裔人口是加州增長最快的族群,過去10年增長了25%。在亞裔社區中,數字增長和實際行動很重要。「讓我們在這種積極勢頭的基礎上再接再厲。我們的時代,就是此時此地。」