反仇視亞裔 尹集成、黃春芳夫婦投書聖荷西信使報
華裔社區領袖、亞太公共事務聯盟的共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與夫人黃春芳（Regina Yin），向聖荷西信使報（Mercury News）投書，談論目前的反仇視亞裔的運動，以及公部門如何在財政上支持亞裔社區。
評論中指出，州長紐森（Gavin Newsom）已簽署立法，其中包括在2021至2022年加州預算中，為亞太地區島民提供超過1億5700萬元的資金。對於加州不斷發展的亞太島民社區而言，這是一項具有歷史意義的三年投資。近1000萬元將用於亞裔社區的數據收集。
以這筆重要的資金作為第一步，尹氏夫婦期待立法機關採取行動。當加州議會在1月重新召開會議時，尹氏夫婦會敦促他們考慮制定有助於追蹤反亞太島民仇恨犯罪的立法，包括設立多語種仇恨犯罪熱線。
在州一級的議會與聯邦國會的層面，都有相應針對亞裔社區的立法成就。也就是通過立法，通過改善外展活動，使舉報仇恨犯罪變得更加容易。
讓亞太島民社區更好地參與報案，是確保受害者可以通過電話或在線的方式，更容易報告仇恨犯罪，這樣子也能讓官方、平台收集準確的數據。
4月時，北加州亞太島民社區成為反亞裔仇恨犯罪的目標。具有諷刺意味的是，亞太公共事務聯盟奧克蘭分會主席兼奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan），也成為受害者。當時他正在前往拜訪另一起仇恨犯罪事件的受害者的路上，卻遭到一名襲擊者從背後襲擊，當時也有種族歧視的辱罵。然而，當時陳錫澎也立即掏出手機，拍下了襲擊者嫌犯的照片，這樣也就讓警方能夠迅速的追捕到25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）。當時這名嫌犯也是在被假釋期間。
尹氏夫婦也透露，幾個月前，他們的女婿，位於沙加緬度的麥當勞經營者Harris Liu也遭到人身攻擊和種族辱罵。幸運的是劉能抵禦肇事者的揮擊和打擊，附近的一名警察逮捕了襲擊者。
「我們為我們的亞洲血統感到自豪，」Harris Liu的妻子、亞太公共事務聯盟的全國主席尹立懷（Mary Yin Liu）說。「在光天化日下攻擊被人，聲稱他因為他的種族不屬於這裡，是不人道的和犯法的。」
然而，在許多這樣的情況下，受害者或他們的家屬沒有得到公正對待，就是因為警方沒有逮捕。根據加州州立大學聖貝納迪諾（San Bernardino）分校的仇恨和極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）的數據，2020年美國16個最大城市的反亞裔仇恨犯罪增加了145%。可悲的是，第一次高峰發生在2020年3月，當時因為冠狀病毒導致許多的負面刻板印象，像是「中國流感」或「功夫流感病毒」（Kung flu virus）等貶義詞都出現。
「我們必須繼續加大我們的聲音，包括在社區和學校系統中實施教育預防計畫，阻止種族主義，同時加強外展來解決COVID-19和某些亞太島民社區的更深層次的問題，以及與民选、政府官員接觸，繼續這種改革的勢頭。」尹氏夫婦在信中說。
最後，信中認為雖然加州1億5700萬元是一個很好的開端，但這僅僅是個開始。2020年美國人口普查數據顯示，亞裔人口是加州增長最快的族群，過去10年增長了25%。在亞裔社區中，數字增長和實際行動很重要。「讓我們在這種積極勢頭的基礎上再接再厲。我們的時代，就是此時此地。」
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