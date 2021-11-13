反仇視亞裔 尹集成、黃春芳夫婦投書聖荷西信使報

黃春芳、尹立懷與尹集成一家。（尹立懷供圖）

華裔社區領袖、亞太公共事務聯盟的共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與夫人黃春芳（Regina Yin），向聖荷西信使報（Mercury News）投書，談論目前的反仇視亞裔 的運動，以及公部門如何在財政上支持亞裔社區。

評論中指出，州長紐森（Gavin Newsom）已簽署立法，其中包括在2021至2022年加州 預算中，為亞太地區島民提供超過1億5700萬元的資金。對於加州不斷發展的亞太島民社區而言，這是一項具有歷史意義的三年投資。近1000萬元將用於亞裔社區的數據收集。

以這筆重要的資金作為第一步，尹氏夫婦期待立法機關採取行動。當加州議會在1月重新召開會議時，尹氏夫婦會敦促他們考慮制定有助於追蹤反亞太島民仇恨犯罪 的立法，包括設立多語種仇恨犯罪熱線。

在州一級的議會與聯邦國會的層面，都有相應針對亞裔社區的立法成就。也就是通過立法，通過改善外展活動，使舉報仇恨犯罪變得更加容易。

讓亞太島民社區更好地參與報案，是確保受害者可以通過電話或在線的方式，更容易報告仇恨犯罪，這樣子也能讓官方、平台收集準確的數據。

4月時，北加州亞太島民社區成為反亞裔仇恨犯罪的目標。具有諷刺意味的是，亞太公共事務聯盟奧克蘭分會主席兼奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan），也成為受害者。當時他正在前往拜訪另一起仇恨犯罪事件的受害者的路上，卻遭到一名襲擊者從背後襲擊，當時也有種族歧視的辱罵。然而，當時陳錫澎也立即掏出手機，拍下了襲擊者嫌犯的照片，這樣也就讓警方能夠迅速的追捕到25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）。當時這名嫌犯也是在被假釋期間。

尹氏夫婦也透露，幾個月前，他們的女婿，位於沙加緬度的麥當勞經營者Harris Liu也遭到人身攻擊和種族辱罵。幸運的是劉能抵禦肇事者的揮擊和打擊，附近的一名警察逮捕了襲擊者。

「我們為我們的亞洲血統感到自豪，」Harris Liu的妻子、亞太公共事務聯盟的全國主席尹立懷（Mary Yin Liu）說。「在光天化日下攻擊被人，聲稱他因為他的種族不屬於這裡，是不人道的和犯法的。」

然而，在許多這樣的情況下，受害者或他們的家屬沒有得到公正對待，就是因為警方沒有逮捕。根據加州州立大學聖貝納迪諾（San Bernardino）分校的仇恨和極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）的數據，2020年美國16個最大城市的反亞裔仇恨犯罪增加了145%。可悲的是，第一次高峰發生在2020年3月，當時因為冠狀病毒導致許多的負面刻板印象，像是「中國流感」或「功夫流感病毒」（Kung flu virus）等貶義詞都出現。

「我們必須繼續加大我們的聲音，包括在社區和學校系統中實施教育預防計畫，阻止種族主義，同時加強外展來解決COVID-19和某些亞太島民社區的更深層次的問題，以及與民选、政府官員接觸，繼續這種改革的勢頭。」尹氏夫婦在信中說。

最後，信中認為雖然加州1億5700萬元是一個很好的開端，但這僅僅是個開始。2020年美國人口普查數據顯示，亞裔人口是加州增長最快的族群，過去10年增長了25%。在亞裔社區中，數字增長和實際行動很重要。「讓我們在這種積極勢頭的基礎上再接再厲。我們的時代，就是此時此地。」