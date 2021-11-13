麋鹿林積極招商引資 推動城市轉型

正在建設的麋鹿林的賭場。（電視新聞截圖）

麋鹿林市（Elk Grove）目前正在推動城市的建設發展，力圖改變該市一直以來的「臥房城市」（bedroom community）的形象，希望吸引更多的民眾前往。

「現在我們正處於麋鹿林歷史上的關鍵時刻，」市長艾倫（Bobbie Singh-Allen）說，「多年來，我們一直被稱為臥房社區。」

這座城市正在經歷一場顯著的轉型，其中涉及幾個旨在吸引商業進入該地區的重大項目。價值5億元的Sky River賭場位於城鎮南側，目前正在建設中。這些設施將包括一個11萬260平方呎的遊戲樓層，2000台老虎機和一個擁有300多間客房的12層酒店。該賭場預計將於2022年開業。

「我們希望這些開發項目能將更多人帶入我們美麗的城市，」Rescate Coffee店主Anthony Casillas說，他希望新的景點將有助於吸引人流量。他補充說，在疫情 放緩之後，商界可能會得到提振。

幾天前，麋鹿林還展示了一個佔地30畝的新的大型公園。Dignity Health還計畫於2023年在Wymark Road和Elk Grove Boulevard 新建一家擁有100個床位的醫院破土動工。

「我們對我們的項目感到非常興奮，」沙加緬度Dignity Health的衛理公會醫院（Methodist Hospital）院長Phyillis Baltz說。「麋鹿林市內的許多事情和發展，都令人感到興奮。」Baltz說。

該市還將資源投入到Project Elevate中，該項目佔地30畝，位於Elk Grove Boulevard和Big Horn Boulevard間。一旦該項目的開發商獲批許可，該大型的綜合項目將開始建設，其中包括高檔零售、餐飲、娛樂、辦公和住宅區。

「從這座城市的角度來看，我們非常興奮，」市長艾倫說。「我們確實向商界傳達了一個信息，即麋鹿林已開放營業。我們的經濟前景非常廣闊。」