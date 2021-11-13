加州重畫選區 專家：將確保多元性

選區重畫和人口統計學專家米契、加州公民選區重畫委員會主席薩瓦尼、委員芥川說明加州選區重畫的過程。（EMS提供）

加州 公民選區重畫委員會（Citizens Redistricting Commission）兩位委員參加少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）10月11日舉辦的記者會，討論為未來十年畫定新政治界限的選區重畫過程。

加州公民選區重畫委員會主席薩瓦尼（Sara Sadhwani）、委員芥川（Linda Akutagawa）與美國 選區重畫和人口統計學專家米契（Paul Mitchell）在會中說明加州選區重畫的過程。

芥川說：「這是一項最不受重視的工作之一，卻也是最重要的工作之一。確定所有人在這個過程中都有發言權是非常重要的事。」

幾百年來，傳統的政治「傑利蠑螈」現象（gerrymandering）讓現任政客得以透過重畫選區來選擇自己的選民，而加州正是努力結束美國這個現象的先驅。

基本上，「傑利蠑螈」是透過降低選區的競爭性來完成的，策略不是把相同政治理念的選民集中在一起，使他們的看法不會被反映在鄰近選區裡，就是把社區分割到多個較大的選區裡，使這個社區居民的聲音被淹没。

加州選民投票通過2008年的11號提案和2010年的20號提案，嘗試將重畫選區的過程排除在州立法者的權限之外，並成立一個無黨派選區重畫委員會，目的在讓重畫選區的過程去政治化。（11號提案僅與州立法會選區有關，20號提案加入了國會選區。）

薩瓦尼和芥川表示，選區重畫委員會的部分作用是為了協助確保它能代表加州的多元性。芥川說：「以亞裔 為例，它將使我們亞裔社區在委員會中有發表意見的機會。」

美國其他八個州已跟隨加州的腳步成立了選區重畫委員會，儘管選擇委員的過程仍存在爭議，例如如何確保選區重畫委員會超越黨派的獨立性。

薩瓦尼說：「這是一個很深奧的觀念。」薩瓦尼是三個孩子的母親，也是波莫納學院（Pomona College）政治系教授。她說：「這不是母親們會經常坐著談論，或在飲水機前或喝咖啡時談論的話題。」