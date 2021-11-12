勇士輕取灰狼 6連勝穩坐聯盟榜首

維金斯賽後調侃，喜歡隔扣自己兄弟唐斯。（視頻截圖）

金州勇士 10日以123比110輕取明尼蘇達灰狼，六連勝的同時，送給對手三連敗，戰績10勝1負，繼續坐穩聯盟榜首。柯瑞 16中8入帳25分5籃板6助攻。曾是灰狼球員的維金斯面對舊主，上半場9中9得到22分，全場19中14，效率奇高砍下35分4籃板2抄截。他還兩次隔扣灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。維金斯賽後說，兩個隔扣都喜歡，都是在唐斯身上扣過去，「他是我的兄弟。我記得去年他隔扣過我，所以我只是以牙還牙。」

灰狼的年輕球員愛德華茲（Anthony Edwards）三分13中7得到48分5籃板2抄截。唐斯17分12籃板4助攻。勇士快攻比灰狼多了10分。籃板多了11個，出手機 會多了9次。光是魯尼一個人就搶了17個籃板。

次節還剩1分30秒，柯瑞甩傳給維金斯，他底線切入籃底，隔著唐斯的防守灌籃，技驚四座。末節最後時刻，維金斯又從身後隔著唐斯完成補扣。

雖然面對前東家瘋狂取分，但維金斯賽後表示，這並非一場復仇的比賽。只是對陣前東家，自己打得比較好而已。「一場有競爭力、有趣的比賽。」他調侃說，兩次隔扣自己兄弟唐斯，非常喜歡。因為唐斯也曾隔扣過他，他只是以牙還牙。

柯瑞賽後狂讚維金斯高效。並說，他有所有的身體素質和技能，可以在進攻端影響比賽。在防守端也是如此。「維金斯在對手那邊看到了一些熟悉的面孔，所以有點興奮，你顯然不期望每晚都有這樣一個近乎完美的夜晚，但他的意圖和能量，從頭到尾的積極性，你喜歡看到這些。維金斯的表現，給了我們一個全新的面貌。我和普爾而可以創造投射空間，他得到正確的對位。在這種情況下，我們很難被擊敗。」

教頭柯爾說，維金斯的表現非常棒。從比賽一開始就很有侵略性。「我喜歡他的能量。他很興奮能與他與老東家比賽，我們需要他今晚帶給我們的一切。得分，跑動，上罰球線，投進三分球。」

柯爾說，維金斯上半場的底線扣籃非常優秀，而第二個隔扣則跳得很高。「與舊主比賽，總是鼓舞人心。但維金斯現在狀態不錯。在訓練營開始時，他膝蓋有問題，球隊在前四或五場比賽中限制上場時間。我的工作沒有做好，他看上去也沒有進入節奏。今晚他處於得分和進攻的位置，殺到籃底，很有侵略性。我們和他都有責任，繼續保持他上場時的侵略性和節奏。」

柯爾還透露，格林的四肢挫傷相當嚴重，做了一些冰敷治療。11日的最新消息顯示，格林可能會出席12日勇士主場對陣公牛。