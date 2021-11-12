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加州120億元公共交通資金 聯邦否決

編譯組／灣區11日電
紐森表示，公共交通機構仰賴聯邦撥款，若沒有更多聯邦資金，擴展BART服務項目之「跨灣走廊核心容量計畫」，可能無法按計畫完成。(圖取自BART官方臉書)
紐森表示，公共交通機構仰賴聯邦撥款，若沒有更多聯邦資金，擴展BART服務項目之「跨灣走廊核心容量計畫」，可能無法按計畫完成。(圖取自BART官方臉書)

美國勞工部確定，加州未符合資格獲得聯邦公共交通資金，將導致120億元撥款可能成為泡影，其中包括國會上周批准的部分基礎設施支出經費。

勞工部決定是針對2013年加州養老金法律，該部門侵蝕公共交通員工就其工資與福利進行談判的權利。1964年聯邦法律規定，州與地方機構獲得聯邦公共交通補助款項之前，該部門必須證明這些機構正保護任何受影響員工權益。加州通過公務員養老金改革法案(Public Employees' Pension Reform Act)，限制2013年1月1日之後僱用任何新員工的養老金福利，違反了聯邦保護措施。

代表加州公共交通機構非營利機構「加州交通協會」(California Transit Association)執行主任皮麥特(Michael Pimentel)表示，聯邦否決加州公共交通資金的決定，將可能影響國會5日通過的基礎設施法案中、為加州公共交通機構撥款的95億元經費。

同樣受到影響的還有「美國紓困計畫法案」(American Rescue Plan Act)提供給加州公共交通約25億元經費，部分機構已提出申請。皮麥特指出，這筆紓困金是公共交通機構的生命線，若沒有這些聯邦資金流向加州公共運輸機構，服務與勞動力將減少，交通機構難以恢復運作。

加州州長紐森10日已致信敦促勞工部長偉殊(Marty Walsh)撤銷決定，指出此決定在法律存在缺陷，將傷害公共交通機構與其乘客。紐森在信中表示，目前公共交通機構比過去任何時候都仰賴聯邦撥款，用以維持火車與公車運營、勞工就業，也有助於低收入長者、殘疾人士與其他依賴公共交通乘客，提供服務。

他認為，若沒有更多聯邦資金，擴展灣區快速交通(BART)服務項目之「跨灣走廊核心容量計畫」(Transbay Corridor Core Capacity Program)，可能就無法按計畫完成。加州參議員范士丹(Dianne Feinstein)、帕迪利亞(Alex Padilla)也呼籲偉殊、恢復加州獲得聯邦撥款的機會，認為勞工部的決定與多個州與聯邦法院的判決、以及過去勞工部的前例不一致。

加州 勞工部 紓困金

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