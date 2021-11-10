邱信福任金山市府律師 華埠熱烈祝賀

眾多來賓祝賀邱信福(右七)擔任舊金山市府律師。（記者李怡／攝影）

華埠 社區祝賀邱信福（David Chiu）擔任市府律師，慶祝晚宴8日在舊金山 市華埠康年海鮮酒家舉辦。邱信福的家人朋友以及舊金山市長布里德、前市長勃朗、市議會主席華頌善、議員馬兆明、楊馳馬、安世輝、估值官郭華健、舊金山市高等法院法官黃正凱、中華總商會第一副會長劉運方、舊金山市亞太議會主任黃嘉麗、華埠商人協會董事雷碧珍、華人權益促進會行政主任潘偉旋等致辭道賀。民選官員、社區領袖、警界、商界、社團代表們，共五百多位嘉賓到場祝賀。

現場歡快祝福氣氛中，慶祝晚宴前由方小龍牧師助禱，由華協中心行政主任楊重賢和安老自助處行政總監鍾月娟主持，在熱鬧的醒獅表演中拉開序幕。在市長、議員、社區領袖與民選官員致辭道賀之後，來賓們起立鼓掌，迎來了新任市府律師邱信福登台。

邱信福感謝家人和華裔社區對他一直以來的支持和陪伴，並感慨他的家人與舊金山華埠的深厚緣分。他說，妻子的祖母就曾住在華埠平園的公租房內。身為華裔移民的後代，他的父母作為老師與醫師，從小就教育他要如何服務別人。從小的文化教育與家庭環境的熏陶，讓他成為了正義的人。這就是為什麼他在回顧到學生時代，看到自己亞裔 同學被攻擊而沒得到應有的保護時，他萌生了棄生化而從政法的念頭。為同族裔謀求公平與正義的力量，從那時就在生根發芽了。

布里德說：「保護舊金山市的居民，為人們謀正義是刻在邱信福血液裡的事情。很高興能有一位像David Chiu這樣的市府律師。」

邱信福表示，感謝華裔社區為自己準備的這場慶祝晚宴，感謝一路走來，一直陪伴和支持自己的社區組織和親友們。

「在經歷了過去一年多的亞裔仇恨與因疫情帶來的各種挑戰後，希望社區更加的團結，建設友好健康社區需要每個人的力量。很高興看到有越來越多的亞裔代表活躍在舊金山各界。」邱信福說道，「我是第一個亞裔舊金山市府律師，相信絕不會是最後一個。」

宴會在熱烈的掌聲和祝福聲中結束。