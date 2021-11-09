楊馳馬華埠拜票 承諾小商戶運營 商家熱情喊「一定要贏」

舊金山市議員楊馳馬與華埠社區領袖李兆祥、余健全、周禮樵等拜訪華埠商戶。（記者李怡／攝影）

競逐加州第17區州眾議員的楊馳馬（Matt Haney），11月8日上午，與華埠 社區領袖李兆祥、余健全、周禮樵等，沿著華埠商業區士德頓街（Stockton Street）拜票，共走訪了20多家小商戶。在走訪過程中，楊馳馬向小企業主表達自己的政策主張，表示會幫助商戶恢復門店的經濟運營情況，為移民商戶爭取到更多的津貼福利，也將為他們的子女教育 爭取更多更好的資源。楊馳馬承諾，當選後，進入州府的最優先事項，就是要為華裔 移民社區爭取更多的政府資源。

邱信福就任市府律師留下的州議員空缺，預計在2022年2月舉行選舉，選票於近期就會寄送到選民的手裡。

楊馳馬向小企業主表達自己的政策主張。（記者李怡／攝影）

此次楊馳馬走訪華埠小商戶，只是與選民溝通的開始，他表示之後還會繼續走訪華埠其他商業街區。走訪期間讓楊馳馬感到欣慰的是，所拜會的商家對他都持支持態度，願意傾聽他的主張，並同意在自家商舖外張貼關於支持楊馳馬的選舉廣告，很多選民還上前與楊馳馬合影留念，還有的小企業主喊道，「你一定要贏，我會支持你」。

這一行程無疑給楊馳馬角逐州議員一職增加了信心，雖還談不上吃了定心丸。楊馳馬在走訪快結束時對隨行媒體說，等他到達州府之後，會為華裔和移民商戶以及他們的子女教育，謀求更多的福利。

隨行的社區領袖，也積極向華裔商戶推介楊馳馬的政策主張，同時幫忙張貼馬海報。社區領袖表示，本次隨行拜會，僅代表個人行為。周禮樵說道，「之所以支持楊馳馬，是因為他支持在疫情期間給華埠小企業的福利政策，並且在華埠「美國殘疾人法」（ADA）訟案中，站在華人商家立場上，做出了很多努力和提議。周禮樵透露，楊馳馬目前的支持率領先其他候選人10%左右。

楊馳馬向媒體表示，「許多社會問題需要州府層面的資源支持，像小商業、教育和住房等。」他指出，眾議員應該由能解決實際問題的人擔任，而非太過理想主義的官員，「在過去的從政生涯中，我的風格是實踐派，我會兌現承諾。過去一年半以來，華埠和華人社區受到了經濟和仇視亞裔的雙重打擊。我在市議會中參與了很多項目支持華埠，我更希望能去沙加緬度州府爭取更多的資源。」他說道，華埠是舊金山市的經濟與文化中心，支持華埠就是支持舊金山。