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薩拉度加市情咨文報告 趙嬿：財政連27年表現出色

記者王子涵／聖荷西報導
薩拉度加市連續保持27年出色的財政表現。（記者王子涵/攝影）
薩拉度加市連續保持27年出色的財政表現。（記者王子涵/攝影）

薩拉度加市市長趙嬿（Yan Zhao），日前發布2021年度薩拉度加市市情咨文，回顧了薩市在抗疫、教育、醫療、社區等方面的努力和成果。聖他克拉拉市議員朴凱文(Kevin Park)、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、庫比蒂諾市議員莫爾（Kitty Moore）以及聖他克拉拉縣警長辦公室、消防局等數十位官員參加。

趙嬿表示，過去的兩年世界充滿了不確定性，很驕傲薩拉度加市經受住了考驗，並連續保持27年出色的財政表現。通過聯邦政府的撥款，薩拉度加市政府盡力消解了疫情所帶來的的經濟影響，幫助當地小型企業度過難關。

同時，薩拉度加市在今年還開啟了下一代住房計畫（Housing Elements），滿足各個收入層級的家庭的住房需求。預計將有7萬戶新的住房在2031年以前落戶薩拉度加市。

薩拉度加市連續保持27年出色的財政表現。（記者王子涵/攝影）
薩拉度加市連續保持27年出色的財政表現。（記者王子涵/攝影）

在應對史無前例的山火季中，薩拉度加與其他西谷城市獲得了700萬元的山火救助資金，以加強區域化協同，面對可能到來的山火災害。趙嬿感謝加州眾議員羅達倫（Evan Low）和聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）的支持。

為加強與社區的聯結，趙嬿在年初開啟了「薩拉度加力量晚餐」的線上座談會。每一期，趙嬿都會邀請特別嘉賓進行訪談，目的是讓當地居民更加了解薩拉度加市，其話題包含住房、醫療、教育、山火等生活中的方方面面。

薩拉度加市長趙嬿發表市情咨文報告。（記者王子涵/攝影）
薩拉度加市長趙嬿發表市情咨文報告。（記者王子涵/攝影）

山火 眾議員 教育

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