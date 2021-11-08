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美台高科技論壇 聚焦半導體、區塊鏈創新應用趨勢

記者李榮／灣區報導
2021第24屆美台高科技論壇（UTHF）在線上舉行。（記者李榮／翻攝）
2021第24屆美台高科技論壇（UTHF）在線上舉行。（記者李榮／翻攝）

北美台灣工程師協會（NATEA）主辦的「2021第24屆美台高科技論壇（UTHF）」，今年於5日及12日分兩天舉行。受疫情影響，活動將延續去年模式以視訊會議進行。本次論壇主題圍繞在區塊鏈、半導體產業與供應鏈的創新應用與未來趨勢的探討。

NATEA創辦於1991年，長期致力於發展台美兩地產業、學術以及人才的交流，每年舉辦之美台高科技論壇、美台新創論壇及其他活動皆吸引眾多各地業界人士及學生參與，不論身處美國、台灣或是世界各地，都能透過論壇快速跟上全球高科技產業的脈動，並掌握最新資訊與趨勢。

今年由台灣科技部長吳政忠為論壇揭開序幕，聚焦供應鏈與半導體產業分析趨勢與創新。另外，鴻海科技集團富士康董事長劉揚偉也擔任論壇主講者，並由Semiconductor Industry Association (SIA) 副總裁 Jimmy Goodrich 接續分享對全球供應鏈政策的經驗觀察與其見解，以及Applied Materials 應用材料集團副總裁 Brian Shieh針對顯示器產業及創新提出其觀點，最後由DIGITIMES 電子時報社長黃欽勇針對亞洲ICT供應鏈移動（Asian ICT supply chain movement）做專業剖析。

北美台灣工程師協會介紹，論壇第二天12日的主題，則將環繞在近年熱議的區塊鏈與加密貨幣產業，邀請史丹福大學資訊科學系客座教授Edward Chang分享如何將區塊鏈利用於數據安全與隱私、Draper Dragon 執行長 Andrew Tang討論區塊鏈應用、新科技的趨勢以及對金融體系的影響，最後由Filecoin Foundation 創辦人 Clara Tsao介紹 Web 3.0 與全球區塊鏈政策的新趨勢作結。

除了多場演講以外，12日演講結束後，還會有以區塊鏈為主題之討論會，與會人包括Clara Tsao（Filecoin Foundation 創辦人）、Serra Wei（Aegis Custody 創辦人）以及其他多位業界專家共同研討。

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