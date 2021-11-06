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前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

亞太裔機構首腦年會開辦 繼續爭取權益

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山亞裔機構首腦年度聚會。（記者李晗 / 攝影）
舊金山亞裔機構首腦年度聚會。（記者李晗 / 攝影）

舊金山亞太裔委員會（API Council）舉行全體亞太裔機構首腦的年度聚會，為全市亞太裔社區代表提供一個溝通交流的平台，繼續為亞裔社區爭取權益。

這也是疫情之後亞太裔委員會首度舉行實體的活動。亞太裔委員會主任黃嘉麗表示，很高興疫情逐漸好轉，因此恢復實體的活動，讓大家見面。她也說首腦的定期會議也將會恢復，相關話題包括選區重畫（Redistricting），以及幫助亞太裔社區小商業的資源等。

亞太裔委員會是亞裔社區眾多機構的聯盟，負責為亞裔社區各個團體爭取權益，也為亞裔社區發聲。據悉亞太裔委員會共計代表舊金山灣區超過50亞太裔的組織。今年無論是在舊金山還是在加州，政府對於亞太裔社區的預算都有歷史性的突破。

受邀出席的機構首腦代表涵蓋華裔、日本城以及全城亞裔社區的各大機構。其中包括社區青年中心（CYC）、華協中心（CCDC）、護兒（Wu Yee）、美華歷史學會（CHSA）、華人健康組織聯會（NICOS）、中華文化中心（CCC）、華人進步會（CPA）、華埠青年會（YMCA）、博愛文化中心（CCSC）、天使島移民站基金會（AIISF）、亞太裔傳統文化基金會、亞美公義促進中心、亞裔家援服務中心等。其他日本裔、菲律賓裔的組織團體也有出席。

知名的亞裔廚師Rob Lam負責當天的活動餐食。

亞裔 舊金山 疫情

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