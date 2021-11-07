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電力專家劉云仁病逝 晚輩難忘提攜情

李克／供稿
劉云仁。（鄭丹丹供圖）
劉云仁。（鄭丹丹供圖）

2021年10月18日，電力行業德高望重的劉云仁先生因病醫治無效，離開了我們。劉云仁先生是美國加州電力行業的老專家、老前輩。

劉云仁先生對國內電力行業的晚輩也非常支持和愛護。據目前任中國綠色發展基金投研開發部執行董事鄭丹丹回憶說：「我還在上海交大讀書時，當時赴京參加一個專業研討會。劉老師得知我自費參會後，當即資助我100美元。參加這個國際電力研討會，開闊了我的學術視野。為我今後的發展打下了良好的基礎。我以後就時常提醒自己，要懂得感恩，要記著劉老師，要像他那樣做一個熱心的人。」

據目前任重慶大學電氣工程學院副教授張謙回憶說，「我和劉老師相識於2003年北京舉辦的一場電力市場研討會，劉老師作為重慶大學的校友和客座教授，每次回國，都會回到重慶大學，為我院的師生開展學術報告，介紹國內外電力市場的發展。每次來到我們學院，劉老師總是耐心細緻的為每一位年輕老師和學生講解。劉老師一直幫助我在學術研究上不斷提升，在去年我承擔的電力市場項目開展過程中，劉老師參加了我們每次的項目討論會，並為我們提出寶貴的意見和建議，幫助我們順利完成項目」。

從在這些點點滴滴的事情中，可以看出劉云仁先生對國內電力事業發展的大力支持和對電力同行的關心幫助。

劉云仁先生不但在美中電力行業是出類拔萃的專家。也非常喜愛去世界各地旅遊觀光。在他的遊記中提到最喜歡美國的國家公園。生前劉先生已去過半數以上。他曾經計畫有生之年能夠遊遍所有的美國國家公園。現在只能希望他在天堂裡能完成夙願。他生命的最後時間，就是在美國國家公園的旅遊中。離世的前一天，還在美國俄勒岡州著名旅遊景點火山湖（Crater Lake）國家公園旅遊。人生最後的一些照片就有劉云仁先生和火山湖的合照。

美食也是劉云仁先生情有獨鍾的愛好。不論是專業講課還是旅遊觀光，每到一個地方一定要品嚐當地地道獨特的美食。他在日記中提到並品嚐陽澄湖大閘蟹、紅燒扁魚、清蒸白魚、紅燒鵝、回鍋肉、口水雞、粉蒸牛肉等中國美食。一次筆者同劉先生在中國一起第一次吃河豚。大家都知道河豚是有毒魚類，吃河豚需要有勇氣。劉先生在事業上，就像美食中品嚐河豚一樣，始終勇於探索電力行業最新的、有挑戰力的發展領域。

我們永遠懷念劉云仁先生。願他在天堂安息。（續完）

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