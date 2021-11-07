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報稅季將到 國稅局多語言服務納稅人

少數族裔媒體服務中心／供稿
國稅局提供多語言服務。（美聯社）
國稅局提供多語言服務。（美聯社）

隨著2022年報稅季即將到來，國稅局以八種語言推出「做好準備」網頁（get ready webpage），納稅人可以在這個網頁上找到他們報稅需要的資料（例如收集稅務紀錄、銀行月結單等），以及選擇一個報稅員在網路上為他們報稅。

國稅局客戶協助、關係與教育主任賽門 （Susan Simon）說：「如果民眾有可以直接存款的銀行帳戶，整個報稅過程會更快、更簡便、更安全。」

賽門表示，從今年起，國稅局開始提供350種語言的電話翻譯服務。此外，1040表格現在有英語和西班牙語兩種版本，未來五年內，所有報稅表格將提供更多語言版本，包括：俄語、中文繁體、中文簡體、越南語和韓語。

賽門說：「我們今年推出一項讓我們引以為傲的服務，可以附加在納稅申報中的9000表格提供納稅人點字、放大字體或語音格式的替代選擇。」

賽門提醒，沒有辦法使用網路工具的人，無論是缺乏網路服務或不具備上網知識者，可以撥打英語和西班牙語服務熱線800-829-1040，其他語言可撥打833-553-9895，要求提供有關報稅帳戶的訊息。

民眾還可以預約親自前往任何一個國稅局納稅人協助中心、當地社區的付費報稅員辦公室，或向全國約9萬名所得稅申報協助志工（Volunteer Income Tax Assistance）要求協助。

賽門總結說：「受到新冠疫情的影響，我們許多服務地點不得不繼續透過網路為民眾報稅，不過我們2022年會嘗試開放這些地點提供面對面服務。」

此外，美國國稅局（IRS）官員向少數族裔媒體記者詳解介紹美國援助計畫（American Rescue Plan）中另一項主要福利—子女稅優惠預付款（Advance Child Tax Credit）的擴大。

即使子女沒有社會安全號碼，單身人士和夫妻只要有社會安全號碼還是可以申請所得稅減免（earned income tax credit）。無證家庭的家長可以申請個人納稅識別號碼（Individual Taxpayer Identification Number，簡稱ITIN），這點很重要。

對沒有子女的人來說，美國援助計畫也提供像所得稅減免這類優惠，年滿19歲符合資格的勞工最高可以減稅1502美元，是2020報稅年度政府授權金額的三倍。

賽門說：「這些優惠對許多家庭來說是很大一筆金錢，所以確保這筆錢不會被他人盜領非常重要。」賽門還說：「為了確保納稅人能拿到這筆錢，我們非常努力和銀行代表、其他州和聯邦單位合作。」她提供了民眾一個防止身份被盜用的工具：irs.gov/security。民眾若遭遇詐騙，也可以向各州低收入稅務諮詢部門尋求協助。

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