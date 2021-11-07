沙加緬度監獄爆發新冠疫情 94人確診

沙加緬度監獄爆發疫情，囚犯感染數字上升。（美聯社）

沙加緬度兩座監獄 內爆發新冠疫情 ，囚犯的確診人數上升，引起外界關注監獄內的防疫衛生情況。

沙加緬度縣官員說，兩個監獄大樓內新冠確診人數持續上升。截至最新的數字，兩個監獄內共計有94宗確診病例。其中有27例是在中央監獄（main jail），67例則是在Rio Cosumnes懲教中心。

一周之前，一名76歲囚犯因新冠併發症死亡。死亡案例發生後，監獄內疫情便爆發。衛生官員當時表示，監獄中一名已接種疫苗 的人，在檢測出COVID-19呈陽性後死亡，當時監獄內已實行隔離措施，官方也正在進行調查。

這名76歲男子在6月時於被監禁期間接種疫苗，同時也正在接受治療，因為他有「多種潛在健康狀況」。10月25日他因缺氧和確診新冠病毒，被送往醫院。衛生官員也說他的死「與COVID-19相關」。

沙加緬度縣議員塞爾納（Phil Serna）表示，作為官員他想要確保這個問題能夠徹底解決，自己稍後也會收到新冠疫情更新，希望問題能順利解決。也有一群爭取囚犯權利的民眾，向縣議會提出擔憂。另一名議員肯尼迪（Patrick Kennedy）補充說，當涉及到新冠疫情時，他想請監事長（inspector general）再次審視監獄中的這個問題。

議會也提出，想知道諸如入獄程序、囚犯分離和監獄內感染者、接觸者追蹤之類的事情。目前94名感染新冠疫情的囚犯都沒有接種過疫苗。

外界關注監獄內的防疫衛生情況。（電視新聞截圖）

對死者家屬而言，監獄最近死亡的消息對他們打擊很大。史蒂文斯（Jasmine McFadden-Stevens）的丈夫威廉（William Stevens）於今年2月16日在監獄內感染新冠病毒後死亡。她說，監獄官方把一個剛檢測呈陽性的人，和她丈夫關在同一牢房裡，然後丈夫發現他檢測呈陽性。

威廉當時53歲，外界都可以打疫苗的時候，他還在獄中。因此當時他還沒有機會接種疫苗，他的妻子認為，疾病是導致他丈夫死亡的重要因素。「這是令人悲痛（devastating）的，」史蒂文斯補充道，「他是我的世界。不管他有沒有遇到麻煩，他都會在4月出獄。」史蒂文斯認為，有許多的醫療需求沒有獲得滿足，許多囚犯都感染新冠病毒。她認為，官方需要為囚犯做更多防疫工作。傳媒聯繫了警長辦公室（sheriff），但還沒有收到回复。

「太可怕了，」史蒂文斯說。「這個疫情奪去了我的丈夫，我們必須控制住它。我們在監獄外面對疫情已經夠糟糕的了，但囚犯無處可去。」