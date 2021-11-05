中華總商會酒會 政要到場支持

總商會酒會政要嘉賓合影。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）

舊金山 中華總商會舉行年度酒會活動，大批政要悉數到場支持，肯定中華總商會在過去疫情 期間對於社區的貢獻。

中華總商會會長區國雄感謝大家的支持，期待未來一年舉辦各項活動。當天酒會在舊金山碼頭旁的凱悅匯戶外餐廳空間舉行。

舊金山市長布里德（London Breed）致辭時表示，過去一年多時間內，亞裔社區因為疫情而遭遇重創，同時近期華埠 小商業也因為保護殘疾人士法律（ADA）而受到挑戰。她嘉許總商會在過去幫助小商業的貢獻和肯定總商會為華埠小商業提供法律援助的工作。

中領館總領事王東華，副總領事潘慶江和新聞處長彭文琳出席活動。此外眾多本地政要出席酒會，包括新上任的市府律師邱信福（David Chiu）、舊金山市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）、估值官郭華健（Joaquin Torres）、地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），以及多位市議員包括安世輝（Ahsha Safai）、佩斯金（Aaron Peskin）、陳詩敏（Connie Chan）、楊馳馬（Matt Haney），以及高等法院法官黃正凱（Victor Hwang）、前市長勃郎（Willie Brown）、前市議員甘大為（David Campos），和眾多市府局長、委員。