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柏克萊人民公園列史蹟 難改變柏加大開發案

編譯組／灣區3日電
柏克萊人民公園可望被列入國家史蹟名錄。(圖取自柏克萊加大柏克萊新聞官網)
柏克萊人民公園可望被列入國家史蹟名錄。(圖取自柏克萊加大柏克萊新聞官網)

加州歷史資源委員會」(California State Historical Resources Commission)日前投票一致通過，建議將柏克萊人民公園(People's Park )列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。這項投票就在柏克萊加大通過3.12億元計畫、為學生與無家可歸者建造住房的一個月之後。然而，將公園列為史蹟，可能不會改變擬議開發案的決定結果。

柏克萊加大計畫在靠近校區的2.8英畝土地開發兩棟大樓，一棟為學生使用的148個住房單位建築，另一棟則是有125張床的大樓、至少有半數將提供給無家可歸者。社區團體反對這一開發計畫，認為在公園建造住房，會破壞歷史遺跡。

不過，柏克萊加大發言人聲明表示，公園列入史蹟名錄，將不會阻止任何未來的開發計畫。聲明指出，人民公園列入史蹟，與大學為學生和無家可歸人士建造住房的計畫，兩者並不衝突。為超過1000名學生建設急需的低於市價公寓，與保存公園約1.7英畝部分作為具有活力的開放空間，兩者並存可創造公園過去、現在與遺址的新紀念方式。

任何人都可提名一處地點列為國家史蹟名錄。提名地點首先由所在州歷史保存辦公室與國家登錄審查委員會進行審查，之後轉至華府國家公園服務管理局，進行最後審查。

1969年，人民公園在柏克萊加大清理附近住房、籌畫建造宿舍後，成為戰場。反對計畫人士最終獲勝，阻止開發。時至今日，「人民公園歷史倡議組織」(People's Park Historic Advocacy Group)會長史密斯(Harvey Smith)與另一個團體「Make UC a Good Neighbor」，致力於反對柏克萊加大在公園的開發計畫。

今年7月，反對公園開發計畫組織向加大校董會提出訴訟，控告其對柏克萊加大的整體長期計畫，未能達到州環境法規要求。史密斯表示，加州環境法規要求加大減輕大規模開發對社區產生影響，但加大持續忽視社區考量，讓社區無路可走，只能提出訴訟。

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