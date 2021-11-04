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柏加大：雇主監控雇員工作 侵權

編譯組／灣區3日電
疫情造就遠距工作與其他重大變化，有利有弊，也增加追蹤與監控軟體與硬體的採用。(美聯社)
疫情造就遠距工作與其他重大變化，有利有弊，也增加追蹤與監控軟體與硬體的採用。(美聯社)

儘管「加州消費者隱私法」(California Consumer Privacy Act)去年通過生效，有關職場員工與大多數產業的個人資料被收集及運用，很大程度仍不受監管，即使是遠距工作者在家登錄辦公時，也是如此。柏克萊加大勞工中心主任柏恩哈特(Annette Bernhardt)表示，勞工目前對有關跟監技術所知甚少，他們不知道數據被收集，也不清楚受到監控。

勞工中心3日發布「工作數據與算法，勞工技術權益案例」(Data and Algorithms at Work, the Case for Worker Technology Rights)報告，概述各個行業的員工在工作過程中是如何被追蹤與監視的，以及他們在有關其資料被收集、儲存與使用時，所應有的權益。

報告表明，所有產業的勞工皆應被告知其所在職場正在使用那些資料驅動技術，當啟用電子監測或運算系統影響他們的工作與職場條件時，也都應被通知。柏恩哈特指出，上個世紀開始，員工獲得了在職場安全工作、最低薪資與組織活動自由等權利，與此同時，勞工也應有對技術運用了解的權益，這是21世紀職場所需加入的新勞工標準。

報告也關注工作時其他用途的技術運用，以及其如何被監管。例如，如何運用演算法來篩選職務候選人、進行背景調查或監測社交媒體帳戶，以及可能基於種族與性別產生的歧視。

加州具里程碑意義的「消費者資料隱私法」獲得許多隱私倡議人士歡迎，但在涉及員工和承包商在工作中的資料隱私權益時，立法者也大多會免除他們的法律責任。非營利機構政策顧問羅恩(Emory Roane)表示，相關議題可能於2022年升溫，並在下個立法會議期間進行討論。

加州就業律師協會政策助理王肯恩(Ken Wang，譯音)表示，因疫情而造成的遠距工作與其他重大變化，增加了追蹤與監控軟體與硬體的採用。報告指出，擊鍵登錄技術與網路攝影機可判斷員工何時下班，即使員工在家辦公，公司也能追蹤其工作情況。雖然安裝安全攝影機的位置有部分規定，加州也要求雙方同意才能錄音，但在多數情況下，有關追蹤軟體，公司僅安裝他們所需部分。

工作 勞工 加州

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