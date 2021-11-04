金山榮光聯誼會 線上歡慶40周年暨榮民節、蔣公冥誕

舊金山榮光聯誼會慶成立40周年，同時也歡慶榮民節與蔣公誕辰紀念。（記者李榮／翻攝）

舊金山 榮光聯誼會今年成立40周年，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改舉行視訊會議慶祝。會中同時也藉機歡慶第43屆的榮民節，以及中華民國先總統蔣中正誕辰。大家在會中為蔣公默念，紀念蔣公的135歲冥誕。

歡慶會由舊金山榮光聯誼會理事長王振南主持。王振南表示，榮民就是「榮譽國民」，是對退除役官兵、中華民國軍人的尊稱。1979年中華民國政府為鼓勵退除役官兵團結奮發，發揚「犧牲奮鬥、報效國家」精神，因此訂定每年10月31日為榮民節。王振南並在致詞中懷念蔣公為國為民的各項功績，他也呼籲執政黨切勿輕易對中正紀念堂蔣公銅像作出不合常理的作為，更希望政府能顧及榮民感念蔣公的情懷，並且要念及社會整體和諧，勿分化撕裂。

台北駐舊金山經濟文化代表處長賴銘琪，當日以書面賀詞，推崇蔣總統對中華民國的功績，並讚揚榮民對中華民國的建設及保家衛國的奉獻。

中國國民黨駐美國 總支部常委、五洲洪門致公總堂總理趙炳賢，在會中以僑胞的立場，對蔣中正為台灣 政經的進步以及對區域和平所作的努力，給予高度評價。前中華民國國大代表李學英，也在會中以「蔣公對台灣的貢獻和軼事」為主題，作專題演講。