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屋崙華埠治安差 社區籲配槍保安巡邏

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠目前巡邏警員頗多。有華埠商戶希望，互惠區收取的費用，用於聘請配槍保安。而華促會主席莊錦鎮說，市民可到人行道小組委員會會議提建議。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠目前巡邏警員頗多。有華埠商戶希望，互惠區收取的費用，用於聘請配槍保安。而華促會主席莊錦鎮說，市民可到人行道小組委員會會議提建議。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠治安此前多次起伏。警局加派人手執勤和義工巡邏後，治安變好。但警員入駐巡邏屬於加班，人手可能會有因為經費問題而撤走。有華埠商戶對本報表示，希望華埠互惠區聘請有警察或軍人經驗的配槍保安巡邏，以震懾罪犯，維護治安。

華埠促進會籌委會主席莊錦鎮1日表示，無論是否為華埠籌委會委員，都可以參加人行道計畫小組委員會會議，成為小組委員，提出配槍保安計畫，交給小組委員會向籌委會做出正式提議，再由全體籌委會委員投票。他鼓勵關心華埠的市民和商戶踴躍參加會議，提出關於治安方面的建議，可直接聯繫人行道小組委員會主席周能源電郵[email protected]

屋崙華埠目前巡邏警員頗多。有華埠商戶希望，互惠區收取的費用，用於聘請配槍保安。而...
屋崙華埠目前巡邏警員頗多。有華埠商戶希望，互惠區收取的費用，用於聘請配槍保安。而華促會主席莊錦鎮（圖中）說，市民可到人行道小組委員會會議提建議。（記者劉先進／攝影）

目前，人行道計畫小組委員會主席周能源關於治安方面的提議，包含社區大使計畫，即讓原本家橋驛社等機構資助的社區大使，在華埠巡邏，降低衝突，但不主動介入犯罪，不取代警察。

不過，有華埠商戶和居民提議，希望有配槍保安在華埠巡邏，震懾罪犯。華埠商戶、藍天使義工隊長鄺偉表示，華埠最關心的就是治安問題。制止罪犯，需要靠警察，社區大使的力量並不足夠。希望互惠區能聘請有經驗的保安機構在華埠巡邏。比如一些退休的警察、退伍的軍人配槍，「這些人知道面臨突發情況怎麼處理和介入。」

華促會：市民可在小組委員會提出

莊錦鎮表示，根據規則，關於華埠治安方面的建議，由籌委會下面的人行道計畫小組委員會做出正式提議。籌委會負責投票。市民若有任何有關治安方面的建議，都可以去參加小組委員會。無論是否為籌委會委員，無論是否住在華埠，都可以成為小組委員，提出建議，並參與投票。「這一點非常重要。也就是說，市民可以先參加人行道小組委員會會議，成為委員，提出某個治安建議，比如配槍保安問題。交由委員會投票決定，再遞交正式提議交給籌委會投票，決定是否通過。」

莊錦鎮說，他和警局溝通過，得知華埠警員加班巡邏的時間，延長到明年春節。此外，他得知數個街區外的東灣水務局（EBMUD）有一個50人的保安小組，雖然不配槍，但會巡邏。目前正在和負責人溝通，一個可行的建議是，由互惠區出資，希望小組擴大巡邏範圍，到華埠執勤。

莊錦鎮還提醒，目前的48個籌委會委員，必須在周五前決定，參加某個下設的小組委員會。包括人行道小組（涵蓋治安問題），地區形象和空間小組（指品牌推廣）、土地使用和計畫審核小組，特別小組等。

華埠 投票 警察

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