金山市長才剛來過…華裔經營服飾店 又遭「破門」偷竊

一個多月前，市長布里德（中）、議員馬兆明（左）就在徐興龍（右）店內召開發布會，支持遭到打砸破壞的小商業。一個月後，徐興龍的店鋪再次成為受害對象。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 日落區一家華裔 經營的運動服飾店，今年屢屢遭到破門偷竊。店主也將竊賊偷竊的視頻放上社交媒體，引起熱議。

然而諷刺的是，就在一個多月前，市長布里德（London Breed）、市議員馬兆明（Gordon Mar）等一眾官員，就在這家店內舉辦過新聞發布會，宣布市府推出了一個資助遭到破壞的小商業的現金項目。沒想到一個多月後，該店再次成為受害對象。

位於Taraval街上的Footprint服飾店，由華裔店家徐興龍（Michael Hsu）持有。他在社交媒體上發佈的監控錄像視頻顯示，10月22日周五，有竊賊在清晨4時25分左右進入店鋪內，偷走了一些夾克衫，鞋子，以及一些現金。徐興龍隨後報警，據悉損失數千元。據ABC7的記者在推特上的說法，第二天竊賊和同夥仍然有回來，想要繼續偷竊。

今年2月時，徐興龍的店鋪已經遭人用焊接噴燈（blow torch）破壞大門，隨後竊賊與同夥盜竊店內大量的服裝用品，損失超過上萬元。而10月的案件，竊賊則不是從正門大門進入，而是從後面的辦公室破窗而入，再進入店內偷竊。

徐興龍對網媒SFBay表示，事情已經反復出現，而且不僅僅是發生在他身上，而是全舊金山許多的小商業主身上。他表示，許多小企業因為疫情已經在掙扎。「每次談到這個我都笑，因為這太滑稽（comical）了，它一遍又一遍地發生。 你雖然會嚇一跳（shocked），但並不驚訝（surprised）。 」他說。

店家在社交媒體上披露的竊賊嫌犯盜竊視頻。（取材自Instagram）

一個多月前的9月15日，布里德、馬兆明等官員都在這家服飾店內宣布，撥款100萬成立「店面遭破壞補助金」（Storefront Vandalism Relief Grant）項目，幫助那些遭到惡意破壞、打砸的商戶。資助金可以用作商戶安全保護升級等。當時徐興龍也是首批獲得這個項目資助的商戶，因為他的店鋪在2月時就遭到破壞。據悉當時他拿到2000元的補助，就是用作店鋪內的攝像頭採購等安保措施升級。

馬兆明回應事件表示，會在12月時召開聽證會，讓市府各局、警察 局等更好地保護商業區的小商業。「店面遭破壞補助金」申請者最高可以獲得2000元。更多的申請詳情可以查詢市府網址：https://oewd.org/storefront-vandalism-relief-grant。