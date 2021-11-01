防暴力升級 金山屋崙華埠擬設社區大使

華埠市民和商戶最關心治安問題。互惠區收費後，也希望緩解治安問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌備委員會最近召開會議。會上透露，將有超過80萬用於人行道計畫。籌委會副主席、人行道計畫小組委員會主席周能源（Ener Chiu）表示，希望在華埠引入社區大使，未雨綢繆，防範暴力升級或降級衝突。

華埠社區促進會籌備委員會將成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年122萬的地產評估費。這些費用將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、塗鴉清理等問題。

互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri）表示，互惠區第一年有預算 122萬5983元，其中18萬4000用於保險、辦公室等。17萬1000用於華埠廣告、品牌、社交而媒體等的推廣。80萬9000用於人行道計畫，具體其中如何用於華埠安全，將由籌委會人行道小組委員會提出建議。

籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen )表示，目前這些金額只是初定的，需要聘請執行總監，設立具體的預算法案，並經過籌委會同意後，具體到人行道等計畫的金額才能確定。

周能源表示，該委員會本來有8個委員，但因為有人辭職，再加上新加入的4人，預計有11個委員，將從目前開始到2月1日的3個月時間內，起草工作 計畫，為人行道計畫啟動做準備工作。比如，起草一份民用人行道服務供應商的招標書。相比其他互惠區，增加新的內容，比如考慮設立社區大使，增加衝突降級的培訓。社區大使不會取代警員，不會依靠肢體介入和處理暴力問題。可以防止幫派暴力和暴力情況的升級。這樣一來，社區成員會覺得沒有必要每天事事都報警。大使可以處理一些小問題，如果有人看到遊民危機，可以介入並幫助緩和局勢，而不涉及警員。

減少垃圾、塗鴉和破壞

據悉，社區大使為擴大原本家橋驛社的計畫。

莊錦鎮詢問，華埠社區希望增強治安。如果社區大使不想阻止正在發生的犯罪，那小組委員會有何正式提議解決犯罪問題？

屋崙華埠社區促進會籌委會，在討論如何使用互惠區每年122萬多的預算。居中為籌委會主席莊錦鎮。（記者劉先進／翻攝）

周能源表示，他對大使計畫的願景和希望是，透過社區大使的步行和存在，減少垃圾、塗鴉和各種破壞，創造安全的環境。如果有人從其他區域過來，需要陪同，社區大使可以護送。「我對籌委會的建議是，這些大使不配槍，基本上接受過減緩衝突升級的培訓，能夠在問題升級之前解決。」

盼增加巡邏義工協調

周能源還希望向籌委會建議，增加一定程度的巡邏義工協調。與其他社區不同，目前的華埠很幸運，有多個志願者團體，包括華埠藍天使義工巡邏隊和台山同鄉會華埠社安隊，還有個人志願者。當人行道小組委員到華埠時，能和義工協調，提供額外的資源保護華埠。

周能源說，他計畫在11月10日前向執行委員會需求建議書草案。然後在感恩節前的會議上將草案提交給籌委會批准。在今年12月向公眾公開，並在年底前得到反饋，然後可以有一個月的時間來審查和決定，並在2月開始具體運作。

周能源說，希望增進商戶和居民的關係。可能未來的方式是成立類似於屋主協會的組織。另外，希望人行道服務供應商承擔收集部分數據的功能，以便知道華埠的犯罪高峰，具體有哪種犯罪類型比較多。

莊錦鎮強調，目前有關設立社區大使等計畫，都只是初步想法，籌委會委員或市民都可以提意見。