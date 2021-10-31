聖荷西鯊魚隊 主教練等8人染疫 無緣周六比賽

聖荷西鯊魚隊主教練布格納及其他七名球員無緣周六的比賽。（NHL官網截圖）

周六，大批聖荷西 鯊魚隊球員和教練布格納（Bob Boughner）在比賽前幾個小時，被緊急列入冰球大聯盟（NHL ）新冠協議名單，無緣參加與溫尼伯噴射機隊的比賽。

前鋒科里亞諾（Andrew Cogliano）、達倫（Jonathan Dahlen）、涅托（Matt Nieto）和防守人卡爾松（ Erik Karlsson）、米德爾頓（Jake Middleton）、席米科（Radim Simek）和佛拉西奇（Marc-Edouard Vlasic）都無法參加周六的比賽，一些人還可能會錯過之後的比賽。

鯊魚隊發言人表示，一些人已經有了新冠病毒的初期症狀，但並非所有人都是陽性反應。

鯊魚隊隊長庫特爾（Logan Couture）也因生病錯過了周六比賽，但根據球隊的說法，他並沒有被列入新冠協議名單。

由於主教練布格納無法參賽，助理教練麥克萊恩（John MacLean）代理球隊主教練，負責前鋒組的工作。

根據NHL新冠協議要求，如果球員在最初的新冠測試中呈陽性，該人則會被立即隔離，同時進行二次確認性測試，並開始追蹤密切接觸者。若連續兩次或以上的測試結果為陰性，隊醫與傳染病專家協商後，在當地衛生局的法律法規允許的條件下，可以向NHL的首席醫療官申請退出隔離。

不過根據NHL本賽季的最新規定，有症狀的感染者必須與球隊隔離至少10天以上，直到症狀消失並得到醫生的批准下，才能夠返回球隊。

鯊魚隊發言人表示，球員每三天就會接受一次PCR測試，並且在賽季初的訓練營結束前，所有球員已經完成了兩劑新冠疫苗 的注射。

「剩下的球員完全有能力打好比賽，我們必須去拚盡全力。」助理教練麥克萊恩說，「在冰球比賽中，沒有人會為你的遭遇感到抱歉，如果你是下一個要登場的人，你必須要做好準備。」