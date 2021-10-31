我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

聖荷西鯊魚隊 主教練等8人染疫 無緣周六比賽

記者王子涵╱聖荷西報導
聖荷西鯊魚隊主教練布格納及其他七名球員無緣周六的比賽。（NHL官網截圖）
聖荷西鯊魚隊主教練布格納及其他七名球員無緣周六的比賽。（NHL官網截圖）

周六，大批聖荷西鯊魚隊球員和教練布格納（Bob Boughner）在比賽前幾個小時，被緊急列入冰球大聯盟（NHL）新冠協議名單，無緣參加與溫尼伯噴射機隊的比賽。

前鋒科里亞諾（Andrew Cogliano）、達倫（Jonathan Dahlen）、涅托（Matt Nieto）和防守人卡爾松（ Erik Karlsson）、米德爾頓（Jake Middleton）、席米科（Radim Simek）和佛拉西奇（Marc-Edouard Vlasic）都無法參加周六的比賽，一些人還可能會錯過之後的比賽。

鯊魚隊發言人表示，一些人已經有了新冠病毒的初期症狀，但並非所有人都是陽性反應。

鯊魚隊隊長庫特爾（Logan Couture）也因生病錯過了周六比賽，但根據球隊的說法，他並沒有被列入新冠協議名單。

由於主教練布格納無法參賽，助理教練麥克萊恩（John MacLean）代理球隊主教練，負責前鋒組的工作。

根據NHL新冠協議要求，如果球員在最初的新冠測試中呈陽性，該人則會被立即隔離，同時進行二次確認性測試，並開始追蹤密切接觸者。若連續兩次或以上的測試結果為陰性，隊醫與傳染病專家協商後，在當地衛生局的法律法規允許的條件下，可以向NHL的首席醫療官申請退出隔離。

不過根據NHL本賽季的最新規定，有症狀的感染者必須與球隊隔離至少10天以上，直到症狀消失並得到醫生的批准下，才能夠返回球隊。

鯊魚隊發言人表示，球員每三天就會接受一次PCR測試，並且在賽季初的訓練營結束前，所有球員已經完成了兩劑新冠疫苗的注射。

「剩下的球員完全有能力打好比賽，我們必須去拚盡全力。」助理教練麥克萊恩說，「在冰球比賽中，沒有人會為你的遭遇感到抱歉，如果你是下一個要登場的人，你必須要做好準備。」

NHL 疫苗 聖荷西

上一則

以「家庭義務」為由 紐森取消出席英國氣候峰會

下一則

舊金山華埠僑社紛爭 總會館與慧妍分合爭議發酵

延伸閱讀

舊金山灣區 全力爭辦2026足球世界杯賽

舊金山灣區 全力爭辦2026足球世界杯賽
好市多擬西聖荷西開新店 居民憂影響交通

好市多擬西聖荷西開新店 居民憂影響交通
遊民營地逾200個 聖荷西明年春天前擬清理

遊民營地逾200個 聖荷西明年春天前擬清理
兒童低劑量疫苗將批准 聖荷西聖他克拉拉縣準備好了

兒童低劑量疫苗將批准 聖荷西聖他克拉拉縣準備好了
灣區捷運聖荷西延長線成本 估增至91億元

灣區捷運聖荷西延長線成本 估增至91億元

熱門新聞

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16
整個灣區24日遭到強風暴雨襲擊。圖為聖拉菲道路被淹，只有一個消防龍頭露出水面。(Getty Images)

大氣河流來襲 灣區暴風雨 聖馬刁縣防洪疏散

2021-10-25 02:20

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦