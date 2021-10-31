舊金山華埠僑社紛爭 總會館與慧妍分合爭議發酵

中華總會館與中華慧妍總會的分分合合爭議，持續發酵。（記者李晗╱攝影）

舊金山華埠 僑社紛爭再起。中華總會館與中華慧妍總會的分分合合爭議，持續發酵。在10月30日周六總會館的月會上，眾多僑領更是針鋒相對，火藥味甚濃。

中華總會館擁有上百年歷史，是舊金山華埠的龍頭老大。中華慧妍總會則在20多年前成立，以女性為主導。兩機構各自為政，互不隸屬，但是也會一起合辦活動。

爭議緣起於今年的傑出華人 表彰活動。每年的華僑節表彰傑出華人，是慧妍總會的品牌活動之一，中華總會館也會一起舉辦。但今年因為表彰人選出現爭議，此外也有聲音指出慧妍總會經過20餘年發展，已經人才濟濟，經濟基礎穩定，因此總會館部分人提議，與慧妍解除合作關係。

然而分歧的焦點在於，總會館與慧妍的終止合作，是現在確認終止，還是留待明年再談。在周六的月會上，眾多僑領眾說紛紜，各執一詞，僵持不下，最終此案被擱置，尚無定論。

確認終止？明年再談？

根據眾人的回憶，上個月的月會上，先是由商董黃榮達提出中止與慧妍的合作關係，馬金權、李焯宗附議。另一位商董雷華欽則發言提出今年的合作不變，明年是否終止再議。今年的華僑節活動就是在10月時舉行。

雷華欽認為，自己當時的發言就是提出提案，而隨後的表決，就是針對自己所提出的「明年再議」的提案。

但是商董李殿邦則反對這樣的說法。他說，這是原則性問題，如果有反對的提案，那麼也要先表決第一個提出的議案，再表決第二個反對的議案。「如果是兩個案子，表決了第二個，那第一個去哪了？」李殿邦也認為，雷華欽當時的發言是「求情」，但是雷華欽駁斥「求情」的說法。

上個月的月會之後，有媒體也報導了終止合作的消息，隨後總會館多位主席團成員召開發布會澄清，說明並未正式終止，只是明年再議。但是分歧仍然未有解決。

談及兩機構的取消合作，現任總董朱汝湛在會上也多次強調總會館不能無情無義，但是商董林炳昌則反對，表示情義歸情義，但是章程法理就是要遵守。

會議大約持續了兩小時，也表決了其他多個議案，包括確立以後每年前往岡州旅厝拜祭先僑的慣例等。