我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

舊金山華埠僑社紛爭 總會館與慧妍分合爭議發酵

記者李晗╱舊金山報導
中華總會館與中華慧妍總會的分分合合爭議，持續發酵。（記者李晗╱攝影）
中華總會館與中華慧妍總會的分分合合爭議，持續發酵。（記者李晗╱攝影）

舊金山華埠僑社紛爭再起。中華總會館與中華慧妍總會的分分合合爭議，持續發酵。在10月30日周六總會館的月會上，眾多僑領更是針鋒相對，火藥味甚濃。

中華總會館擁有上百年歷史，是舊金山華埠的龍頭老大。中華慧妍總會則在20多年前成立，以女性為主導。兩機構各自為政，互不隸屬，但是也會一起合辦活動。

爭議緣起於今年的傑出華人表彰活動。每年的華僑節表彰傑出華人，是慧妍總會的品牌活動之一，中華總會館也會一起舉辦。但今年因為表彰人選出現爭議，此外也有聲音指出慧妍總會經過20餘年發展，已經人才濟濟，經濟基礎穩定，因此總會館部分人提議，與慧妍解除合作關係。

然而分歧的焦點在於，總會館與慧妍的終止合作，是現在確認終止，還是留待明年再談。在周六的月會上，眾多僑領眾說紛紜，各執一詞，僵持不下，最終此案被擱置，尚無定論。

確認終止？明年再談？

根據眾人的回憶，上個月的月會上，先是由商董黃榮達提出中止與慧妍的合作關係，馬金權、李焯宗附議。另一位商董雷華欽則發言提出今年的合作不變，明年是否終止再議。今年的華僑節活動就是在10月時舉行。

雷華欽認為，自己當時的發言就是提出提案，而隨後的表決，就是針對自己所提出的「明年再議」的提案。

但是商董李殿邦則反對這樣的說法。他說，這是原則性問題，如果有反對的提案，那麼也要先表決第一個提出的議案，再表決第二個反對的議案。「如果是兩個案子，表決了第二個，那第一個去哪了？」李殿邦也認為，雷華欽當時的發言是「求情」，但是雷華欽駁斥「求情」的說法。

上個月的月會之後，有媒體也報導了終止合作的消息，隨後總會館多位主席團成員召開發布會澄清，說明並未正式終止，只是明年再議。但是分歧仍然未有解決。

談及兩機構的取消合作，現任總董朱汝湛在會上也多次強調總會館不能無情無義，但是商董林炳昌則反對，表示情義歸情義，但是章程法理就是要遵守。

會議大約持續了兩小時，也表決了其他多個議案，包括確立以後每年前往岡州旅厝拜祭先僑的慣例等。

華埠 舊金山 華人

上一則

聖荷西鯊魚隊 主教練等8人染疫 無緣周六比賽

下一則

張大千女弟子王旦旦 矽谷辦畫展

延伸閱讀

駐洛經文處國慶感恩餐會 感謝南加僑領

駐洛經文處國慶感恩餐會 感謝南加僑領
金山華埠哈囉餵同樂日 贏獎金、領折扣券

金山華埠哈囉餵同樂日 贏獎金、領折扣券
人物／追隨馬克老在僑社的日子

人物／追隨馬克老在僑社的日子
華聯會對創始人之一、首屆主席陳濟明先生因病不幸逝世表示深切沉痛哀悼！

華聯會對創始人之一、首屆主席陳濟明先生因病不幸逝世表示深切沉痛哀悼！
10/16舊金山華埠健康同樂日 現場可打流感疫苗

10/16舊金山華埠健康同樂日 現場可打流感疫苗

熱門新聞

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16
整個灣區24日遭到強風暴雨襲擊。圖為聖拉菲道路被淹，只有一個消防龍頭露出水面。(Getty Images)

大氣河流來襲 灣區暴風雨 聖馬刁縣防洪疏散

2021-10-25 02:20

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦