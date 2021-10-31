張大千女弟子王旦旦 矽谷辦畫展

王旦旦講述與恩師張大千的趣事。（記者王子涵╱攝影）

硅谷亞洲藝術中心自10月30日至12月7日間舉辦王旦旦女士「八德園歲月」個人畫展 ，特別精選王女士水墨畫作及其珍藏的張大千作品60餘件（套）展出。這是王旦旦移居舊金山 50年來首次大型個展。

王旦旦女士，又名王曦，1949年生於上海，7歲時隨家人移居香港。王旦旦自幼喜愛繪畫，先後隨周士心、趙少昂、彭襲明學花鳥和山水。1965年16歲時於紐約 拜張大千為師，次年初隨大千前往巴西聖保羅，在大千「八德園」習藝三年。後移民來美，現居舊金山。

王旦旦只在八德園侍硯三年，但深得張大千先生欣賞和倚重。張大千稱讚她：「用功甚力，人物仕女效李公麟、王舜國；山水竹石效石濤、漸江；書學唐人寫經；皆能各攝其神髓，不斤斤於繩墨。」又在王旦旦臨石濤《張公洞圖》圖卷上題曰：「清湘老人此圖吾家所藏第一，世間流傳第一，予從不輕以示人。」

王旦旦不僅天資聰穎、悟性極高，而且未以天分自傲，而勤勉用功，令大千欣慰不已。在旦旦所臨大千珍藏的石濤八開山水冊頁上，大千甚至親筆將石濤原題畫詩一一抄錄下來。此冊原件後歸賽克勒美術館，由大都會博物館出版，王旦旦所臨用筆恣意靈動，韻味清奇郁勃，觀眾可對照欣賞。

在八德園這個世外桃源中，王旦旦與孫家勤、張師鄭、沈潔一起悠遊於園林和藝術，在大師的照拂下，畫藝精進。1967年夏，在大千先生的安排下，王旦旦與孫家勤、張師鄭、沈潔在聖保羅美術館聯合畫展。

王旦旦於1969年春離開八德園，並於1971年於師兄張師鄭在紐約結褵，同年夏天在高逸鴻的引介下在台北省立博物館舉辦個人畫展，恩師大千先生也出席了畫展開幕。1972年2月，王旦旦和張師鄭從紐約移居舊金山，一起在唐人街附近的薩特（Sutter）街開設畫廊。次年王旦旦在廣東銀行總部舉辦了畫展。1975年丈夫兼師兄張師鄭不幸患腦癌英年早逝，王旦旦開始轉行從商，過早地告別了她的畫家生涯。

2019年5月硅谷亞洲藝術中心在舉辦紀念張大千誕辰120周年的《張大千加州歲月：文獻與作品》展覽時，王旦旦給予了大力支持，她不僅慨借她珍藏的一些大千先生的作品，還為觀眾導覽並演講她的八德園學藝的經歷和心得。展覽之後，開始整理她的舊作和全部珍藏，就有了本次畫展和畫冊。

王旦旦在張大千的「八德園」中習藝三年。（記者王子涵╱攝影）

本展覽作品分為兩部分，一是大千先生贈送王旦旦的作品和藏品以及手札，可以增進我們對大千先生八德園後期生活和創作的理解，尤其是對他藝術教育的風格和思想會有特別的感受；二是王旦旦本人的畫作，這些作品不是她成熟的作品，然而是她在1950年代末到1960年代末有幸受教於趙少昂尤其是成為張大千入室弟子的潛心學藝之作，師古臨古，訓練有素，題材多樣，筆墨雅秀，很多畫作還有兩位大師的題跋，可以作為那個動盪歲月中中國文化和文脈在海外薪傳的一份珍貴紀錄。