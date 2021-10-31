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電力市場專家劉云仁 病逝

李克／供稿
電力專家劉云仁病逝。（鄭丹丹供圖)
電力專家劉云仁病逝。（鄭丹丹供圖)

2021年10月18日，電力行業德高望重的劉云仁先生因病醫治無效，離開了我們。

劉云仁先生是美國加州電力行業的老專家，老前輩。是加州電力市場輔助服務功能的開拓者之一。他率先開發並在實際系統中應用的「理性買家算法」（Rational Buyer's Algorithm），大大提高了加州電力輔助市場的效率。使加州整個電力市場運行的更加有效完善。此種算法及應用在美國電力行業最高學術期刊IEEE上發表。

劉云仁先生祖籍常州，生於風景秀麗的春城昆明。1968年畢業於重慶大學電氣工程專業並獲得了學士學位，1981年來美留學，分別在威斯康辛大學麥迪遜分校獲得電子電氣學碩士及博士學位。劉先生在ABB系統控制公司工作了十年，擔任首席研發工程師。劉先生自1997年11月以來一直在位於加州首府CAISO公司工作。他是負責開發、測試的首席市場設計工程師，直到2011年退休。

筆者同劉云仁先生一起共事十幾年。對他精益求精的工作態度及嚴謹細緻的學術作風印象非常深刻。劉先生作為中國改革開放後最早期的出國留學生於1982年就來到美國。在一個完全陌生的國度通過自己的努力奮鬥、求學、工作，成為電力行業資深專家。

特別是90年代末美國電力行業從行業壟斷走向開放，逐步建立市場經濟。在加州成立了全世界第一個完善的電力市場（CAISO）。劉博士從CAISO成立的的第一天就參與了加州電力市場從電力危機到逐步走向成熟的全過程。成為電力市場上美國首屈一指的專家。

將市場經濟引入中國

他發表的「加州電力市場實施的理性買家算法」（Implementing Rational Buyer's Algorithm at California ISO，網址：https://ieeexplore.ieee.org/document/985224）這篇文章是電力市場輔助服務功能一次突破性的應用。劉博士這篇專業文章是電力輔助系統市場中學術性極高的文章，也是在這個領域從學術研究到市場實際應用的第一篇專業文章。

劉云仁先生不但在美國電力行業是位德高望重的老專家。對中國電力行業的發展也十分關注。 90年代末，美國將市場經濟引入傳統專業壟斷的電力行業。劉先生在20世紀初，來到中國把電力市場經濟的概念也介紹給中國電力部門的同行。舉辦專業學術研討會，同中國同行交流經驗，筆者曾經參加過劉先生的學術演講，對他嚴謹的學術作風印象非常深刻。

劉云仁先生也寫了許多文章探討中國電力發展的方向。並提出許多有益的建議，如「關於廣東電力現貨市場建設的討論」、「歷經危機重新認識市場，美國第三波電力改革如何演繹」、「對浙江電力市場規則的思考」等等。（待續）

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