子女稅優惠擴大 國稅局官員詳解

國稅局薪資與投資部（Wage and Investment Division）部長柯本（Ken Corbin）。（EMS提供）

在因為新冠疫情延後的報稅截止日當天，美國國稅局 （IRS）官員向少數族裔媒體記者詳解介紹了美國援助計畫（American Rescue Plan）中另一項主要福利 ——子女稅優惠預付款（Advance Child Tax Credit）的擴大。

年底前須符年齡規定

子女稅優惠是美國最多人使用的稅務優惠之一，美國援助計畫擴大了這項優惠2021納稅年度的金額：過去，每個符合資格的家庭6歲到17歲的子女，每人可獲上限2000美元的抵免優惠，現在增加到3000元，6歲以下的子女每人可抵免3600美元，但子女必須在2021年12月31日前符合年齡規定，才能使用這項福利。

前一半的子女稅優惠預付款已從2021年7月15日開始按月發放，另外一半則可以在2021年納稅表中申領，預計這項優惠將可幫助超過3900萬個家庭。

國稅局薪資與投資部（Wage and Investment Division）部長柯本（Ken Corbin）在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦的簡報會上說：「新法律透過讓特定納稅人獲得全額抵免來加強這項優惠，代表就算納稅人沒有收入或應付稅金，也可以享受這項優惠。」

可上網查是否符資格

國稅局提供了三個網路工具幫助民眾查詢他們是否符合資格使用這項福利。第一個工具是「資格助理」（Eligibility Assistant），家長、其他家庭成員、監護人或照護者只要回答一些關於他們自己和家庭成員的問題，就可以得知他們是否符合資格使用這項稅務優惠。

柯本說：「目前無家可歸者、低收入家庭和其他弱勢團體都可以使用這項優惠。」國稅局與5000多個遊民收容所合作，遊民可以提供收容所地址來收取退稅。

第二個是「非申報者註冊工具」（Non-filer Sign-up Tool），提供給有符合資格子女、在美國固定住址居住半年以上，但2020年無需報稅或總收入低於適用的標準扣除額的納稅人使用。

第三個工具是「更新門戶」（Update Portal ），供民眾加入或讓已經收到預付款的人退出之用，還可以增加或刪除受益人、變更婚姻狀態或收入、將受款方式從支票改為直接存款、更改銀行帳戶號碼、更新住址等。

柯本說：「納稅人可能比較喜歡在明年報稅時申請全額抵免。上述工具有英語和西班牙語版本。」子女稅優惠預付款不需要申報聯邦所得稅，在決定領取失業救濟金、糧食券或聯邦醫療輔助（Medicaid）等聯邦計畫下的福利或援助金額時，也不會被視為收入。（待續）