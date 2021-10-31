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沙加緬度警消疫苗接種率低 市府：未接種者休無薪假

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
沙加緬度警察局的接種率，比其他市政府部門都低。（美聯社）
沙加緬度警察局的接種率，比其他市政府部門都低。（美聯社）

沙加緬度的市政府公職人員已經有接近八成的COVID-19疫苗接種率。但是這其中，警察和消防人員的接種率偏低，引起傳媒的關注。

市府已經要求所有的公職人員必須要在10月15日之前上報自己的疫苗接種情況，因此市府內部已經掌握了公職人員是否已經接種了疫苗。

根據沙加緬度市政府人力資源局（Human Resources Department）的數據，市政府員工內有近80%的員工都接種了COVID-19疫苗。這個數字比加州的平均值要高得多。在全加州範圍內，大約61%的加州人已完全了疫苗接種，而只是接種了一劑疫苗的民眾則是達到了74%。

沙加緬度市府職員的接種率大約是80%。（美聯社）
沙加緬度市府職員的接種率大約是80%。（美聯社）

在沙加緬度市府內，三個局的接種率偏低，其中就包括警察局、消防局，以及水電局（Department of Utilities）。這個部門同時也是市府內較大的三個部門，人數眾多。根據市府的數字顯示，消防局報告的疫苗接種率為76%，水電局和警察局報告的疫苗接種率為73%，低於全市的八成左右的接種率。

在警察局內，仍然有13名警察沒有報告他們的目前的疫苗接種情況，也就是未有接種、接種了一劑、還是完全接種都尚且位置。這其中大約12名職員要麼是預備警員、兼職的警員或者是在休假中的警員。

市府經理Howard Chan表示，現在市政府將利用這些信息，繼續與市府的工會代表就員工疫苗接種政策進行談判。這個政策預計將包括新冠的測試，也就是未有接種者可能要經常去做新冠檢測。同時市府也規定，在10月15日之前未報告其疫苗接種狀態的人，將被迫進入無薪休假的階段。沙加緬度的官方數字表示，有72名公職人員尚未提交疫苗接種情況，這其中36名人獲得批准準備休假。

疫苗接種和新冠檢測的搭配也十分常見。許多的市府、公立學區都要求職員接種疫苗，或者是定期接受新冠檢測，確保沒有感染。

同時也有部分的局級部門已經達到了非常高的接種水平。沙加緬度的市審計局（City Auditor's Office）和市財政局（City Treasurer's Office）的疫苗接種率均為100%。這兩個局是全市府內規模最小的部門之一，員工人數分別是10人和9人。

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