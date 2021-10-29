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中文學校過萬聖節 倡導多吃水果 少吃糖果

記者李晗／舊金山報導
小朋友也穿上水果的服飾，學習「多吃水果，少吃糖果」的口號。（記者李晗／攝影）
小朋友也穿上水果的服飾，學習「多吃水果，少吃糖果」的口號。（記者李晗／攝影）

萬聖節將至，舊金山街頭都已經隨處可見萬聖節的鬼怪和南瓜裝飾。有中文學校別出心裁，在中文教學中融入萬聖節和健康生活的元素，發揮創意度過萬聖節。

加州中文學校聯合會會長李亭儀表示，小朋友最喜歡過節日，在節日的氛圍中，讓小朋友更加快樂地學習。萬聖節期間最流行的活動之一，就是「不給糖果就搗蛋」（Trick or treat），但是吃太多的糖果零食，有時候也而不夠健康。

小朋友獲發柿子、橘子等水果。（記者李晗／攝影）
小朋友獲發柿子、橘子等水果。（記者李晗／攝影）

她當天也和其他中文老師穿上了水果的服飾，和小朋友們一起上課。有的老師穿上了香蕉的服飾，李亭儀自己則是一顆顏色鮮艷的「紅蘋果」。「我們提倡多吃水果，少吃糖果，」李亭儀表示。這樣能夠很順利地小朋友們在主流的節慶中感受到健康的生活理念，以及多吃、少吃這些語法的教學。「也不能說不吃糖果，就是少吃。」

當天課堂中有幼兒園的低齡學童，也有三年級左右的小朋友，都在學習一些萬聖節、水果相關的內容。課室的墻上也都掛滿了南瓜的圖畫，讓課堂上也充滿節日氣氛。部分的小朋友們也穿上了不同的水果服飾，比如葡萄，西瓜，橘子等，一起開心地合影。學校裡也有準備好一些柿子、橘子和蘋果等，派發給學生，踐行「多吃水果」的理念。

李亭儀表示，中文的教育要跟主流產生聯繫，同時也要融入自己提倡的東西，比如教導小孩子們健康的飲食習慣，多吃一些水果。

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