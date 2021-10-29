洛威爾高中招生變革 反方提請法庭推翻

洛威爾高中改革爭議，進入關鍵法律程序當中。（本報檔案照片）

舊金山 公立名校洛威爾高中（Lowell High School）的改革爭議，進入關鍵的一項法律程序。反對者已經正式提請法庭介入，推翻教育委員會此前的改革決議。

洛威爾是西海岸的百年公立名校，招生制度中注重學生學業成績。之前校內過半的人數都是亞裔 ，大部分是華人。2月時舊金山聯合學區 教委會5比2通過了改革，將洛威爾高中「擇優錄取」（Merit-based）的招生方式，改為「抽籤」（Lottery）的決定，引起軒然大波。

本案將會在加州高院審理，聆訊日期是11月中旬。反方的代表，洛威爾高中校友會（Lowell Alumni Association）的主席拉澤雷斯（Kate Lazarus）表示，有信心法庭會開出禁令（injunction），推翻教委會的決定。

早在今年春季時，洛威爾校友就已經向聯合學區教委會發出律師信，等待了半年多之後，正式提告。信中援引了「Brown Act」的法律，認為教委會在製訂改革決策的過程中，未有完全滿足公開程序的要求。本次的案件也同樣是以此為法律依據，正式要求法庭介入。此外反方也認為教育委員會違反了自己的政策以及正當程序（due process）。

改革之後，亞裔學生銳減。據數據顯示，今年秋季學年洛威爾亞裔新生占全年級的比例也從2020年的50%，下挫到了今年的42%，但亞裔仍然還是校內的最大的學生群體。

由洛威爾高中校友會、洛威爾基金會之友（Friends of Lowell Foundation）以及亞裔法律基金會（Asian American Legal Foundation）共同發起的訴訟，要求法庭開出禁令，推翻教育委員會將洛威爾高中招生改為抽籤的決定。亞裔法律基金會由洛威爾校友Lee Cheng所領導。

起訴書中將舊金山教育委員會，舊金山聯合學區，以及學區總監馬菲斯（Vincent Matthews）列為被告。10月28日周四，聯合學區發言人表示對案件暫無評論。

改革的呼聲主要源自於洛威爾校內的種族歧視主義，尤其非裔和西語裔學生人數，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。許多非裔學生也都曾經公開表態曾經在校內遭受種族歧視的傷害。