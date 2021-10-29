我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

洛威爾高中招生變革 反方提請法庭推翻

記者李晗／舊金山報導
洛威爾高中改革爭議，進入關鍵法律程序當中。（本報檔案照片）
洛威爾高中改革爭議，進入關鍵法律程序當中。（本報檔案照片）

舊金山公立名校洛威爾高中（Lowell High School）的改革爭議，進入關鍵的一項法律程序。反對者已經正式提請法庭介入，推翻教育委員會此前的改革決議。

洛威爾是西海岸的百年公立名校，招生制度中注重學生學業成績。之前校內過半的人數都是亞裔，大部分是華人。2月時舊金山聯合學區教委會5比2通過了改革，將洛威爾高中「擇優錄取」（Merit-based）的招生方式，改為「抽籤」（Lottery）的決定，引起軒然大波。

本案將會在加州高院審理，聆訊日期是11月中旬。反方的代表，洛威爾高中校友會（Lowell Alumni Association）的主席拉澤雷斯（Kate Lazarus）表示，有信心法庭會開出禁令（injunction），推翻教委會的決定。

早在今年春季時，洛威爾校友就已經向聯合學區教委會發出律師信，等待了半年多之後，正式提告。信中援引了「Brown Act」的法律，認為教委會在製訂改革決策的過程中，未有完全滿足公開程序的要求。本次的案件也同樣是以此為法律依據，正式要求法庭介入。此外反方也認為教育委員會違反了自己的政策以及正當程序（due process）。

改革之後，亞裔學生銳減。據數據顯示，今年秋季學年洛威爾亞裔新生占全年級的比例也從2020年的50%，下挫到了今年的42%，但亞裔仍然還是校內的最大的學生群體。

由洛威爾高中校友會、洛威爾基金會之友（Friends of Lowell Foundation）以及亞裔法律基金會（Asian American Legal Foundation）共同發起的訴訟，要求法庭開出禁令，推翻教育委員會將洛威爾高中招生改為抽籤的決定。亞裔法律基金會由洛威爾校友Lee Cheng所領導。

起訴書中將舊金山教育委員會，舊金山聯合學區，以及學區總監馬菲斯（Vincent Matthews）列為被告。10月28日周四，聯合學區發言人表示對案件暫無評論。

改革的呼聲主要源自於洛威爾校內的種族歧視主義，尤其非裔和西語裔學生人數，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。許多非裔學生也都曾經公開表態曾經在校內遭受種族歧視的傷害。

亞裔 學區 舊金山

上一則

灣區阿拉米達縣 11月1日起部分室內口罩令鬆綁

下一則

加州重畫選區地圖構想 灣區變化大

延伸閱讀

舊金山經文處 頒發僑務榮譽職證書

舊金山經文處 頒發僑務榮譽職證書
金山議會通過 非公民家長學區教委投票權永久化

金山議會通過 非公民家長學區教委投票權永久化
帶著掃把上街頭…舊金山華裔家政工 爭取帶薪假

帶著掃把上街頭…舊金山華裔家政工 爭取帶薪假
舊金山地檢長辦公室 對罷免博徹思事件發表聲明

舊金山地檢長辦公室 對罷免博徹思事件發表聲明
吳孟臻競選連任山景學區教委 該學區包括艾爾蒙地

吳孟臻競選連任山景學區教委 該學區包括艾爾蒙地

熱門新聞

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
灣區電視記者于曉蘭被嘲諷有著「憤怒亞裔臉」。（KPIX電視新聞截圖）

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

2021-10-22 00:15
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告