避殘疾人士法訴訟 中華總商會推華埠社區教育項目

「美國傷殘人士法社區教育項目」，以為華埠小商戶普及法律教育，以及幫助解決法律糾紛。項目現在開始接受首50位商家報名預約。（記者李怡/攝影）

舊金山 中華總商會26日宣布成立「美國 傷殘人士法社區教育項目」，以教育及保護華埠 商戶為主旨。該教育項目特別針對還未收到「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟的商戶，如有需要法律文件支持，該項目可免費提供律師相關法律資源，以幫助和保護到更多的華埠商家。

舊金山中華總商會會長區國雄、舊金山中華總商會副會長劉運方、舊金山商戶聯會會長邵祺謙、舊金山市亞太議會主任黃嘉麗、中華總商會外展協調員陳小焱、以及華埠小商戶代表出席會議。

陳小焱表示，通過一段時間跟進華埠商家ADA訴訟工作以來，了解到在華埠的商家沒有對殘疾人士有任何的偏見或是歧視。在因疫情，經濟受到重創的當下，商戶們更是歡迎各界人士到華埠遊玩觀光。只是礙於華埠悠久的建築歷史和地形地勢的困擾，導致ADA的問題一直存在。中華總商會找到資金支持，希望可以盡可能多的保護商戶們的同時，把華埠社區建設的更加興旺，並打造成多元化，同時又具有包容性和開放性的社區環境。

繼之前新聞發布會上，宣布舊金山中華總商會成立了法律辯護基金，協助因「美國殘疾人法案」訴訟影響的華埠商戶；及介紹了共同法律和策略團隊成員後，現成立「美國傷殘人士法社區教育項目」，以為華埠小商戶普及法律教育，以及幫助解決法律糾紛。

金山華埠歷史悠久，許多的大樓的樓齡都數十年，甚至上百年。因此部分商戶在入口的台階、走道、樓梯等方面，可能不符合「美國殘疾人士法案」的規定。但是因為安裝升降機、重新裝修鋪平道路等，成本太高，且有些大樓過於老舊無法進行大規模的裝修，因此ADA違規的問題也就一直存在。

舊金山華埠遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」訴訟，不少商戶代表都收到了律師信函，引起社區恐慌。這是中華總商會成立此社區教育項目的背景。在訴訟案發生的早期，舊金山市府也特別關切該事件，並調撥資金提供協助，幫助檢查樓宇是否符合「美國殘疾人士法案」的規定。

多個受影響的商戶都現身說法。知名的華埠宴會酒樓康年（Far East）也捲入訴訟。老闆李彪表示，疫情剛剛受控，大家都以為有新希望，可以重振華埠的經濟，李彪表示一波未平，一波又起。涉及違反ADA法例的理由，有時也並非是實體店鋪的原因。

知名的都板街（Grant Ave）的風箏店（Kite Shop）的老闆Albert Chang也是受影響商戶。他表示，自己收到律師信，是因為對方認為風箏店的網站無法讓盲人使用。

會長區國雄表示，「美國傷殘人士法社區教育項」的宗旨，是保護和教育華埠商家有關傷殘人士法例，及幫助有需要的商家安排免費ADA商業檢驗 (CASp)，本項目現在開始接受首50位商家報名預約。商戶可致電415-982-3000或電郵[email protected]聯繫。